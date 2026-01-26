Soudan: Al-Burhan rencontre le Directeur de Service des Renseignements Généraux Égyptiens

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré Samedi le Directeur de Service de Renseignements Généraux Égyptiens, Major- Général Hassan Mahmoud Rachad, en présence du Directeur du Service de Renseignements Généraux, Lieutenant-Général Ahmed Ibrahim Mufadal.

Il lui a transmis les salutations de Son Excellence le Président Égyptien Abdel Fattah Al-Sisi, et ses vœux au peuple Soudanais de la durabilité de la paix, de la sécurité et de la stabilité.

La rencontre a porté sur les relations distinguées entre les deux pays frères et les moyens de les consolider et de les développer, ainsi que sur les efforts déployés pour lutter contre le terrorisme et protéger la sécurité de la Mer Rouge et de la région.

La réunion a également abordé les dispositions relatives aux aspects humanitaires au Soudan afin de faciliter les opérations de secours et d'acheminer l'aide à ceux qui en ont besoin en toute sécurité.