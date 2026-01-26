Soudan: La délégation médiatique Turque rencontre Son Excellence la Procureure Générale

La délégation médiatique Turque a rencontré Son Excellence la Procureure Générale de la République du Soudan, chef de la commission nationale pour l'enquête sur les crimes et les violations du droit national et du droit international humanitaire, au siège du parquet général, dans le cadre de sa visite dans le pays.

La délégation regroupe des représentants d'un certain nombre de chaînes télévisées et d'institutions médiatiques turques, parmi lesquelles : TRT Arabi, l'agence Anadolu, TRT Al-Khabariya, TRT World, le groupe DIGITAL, ainsi que la chaîne turque CNN. La rencontre s'est déroulée en présence d'un certain nombre de membres de la commission nationale.

Au cours de la rencontre, Son Excellence la Procureure Générale a présenté le rôle de la commission nationale dans la poursuite des auteurs de crimes et des violateurs du droit national et du droit international humanitaire, expliquant les mécanismes de travail de la commission, qui se caractérisent par l'impartialité et l'indépendance.

Elle a également révélé le nombre de crimes enregistrés par la commission, qui s'élève à ce jour à (188 ,405) procès pénaux, dont certains ont été renvoyés devant les tribunaux compétents pour être jugés et dont plusieurs ont donné lieu à des jugements.

Son Excellence a indiqué que parmi les accusés dans ces procès figuraient (122) mercenaires de nationalités étrangères, dont certains ont été condamnés à mort.

Elle a, par ailleurs, affirmé que la commission avait obtenu des preuves matérielles prouvant l'implication des Émirats arabes unis dans le soutien aux forces rebelles, ainsi que l'implication de certains pays qui ont autorisé le passage d'armes et de matériels à travers leurs frontières communes avec le Soudan.

Son Excellence la Procureure Générale a mis l'accent sur les crimes sexuels systématiques commis par les forces rebelles, en particulier à l'encontre de filles mineures, soulignant que certains viols avaient été commis devant les proches des victimes, ce qui avait constitué un choc terrible et une tragédie pour les victimes et leurs familles.

Elle a ensuite abordé la question du recrutement d'enfants et de les envoyer sur les champs de bataille, précisant que le gouvernement soudanais avait remis (135) enfants à leurs familles après leur capture lors d'opérations militaires, par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge.

Elle a aussi évoqué les crimes horribles commis contre la tribu des Masalit dans la ville Al Geneina, ainsi que les violations commises à l'encontre de citoyens désarmés dans la ville Al Fasher, notamment les attaques menées par la milice contre les hôpitaux et le massacre des patients et de leurs accompagnateurs après l'invasion de la ville.

Elle a également évoqué les attaques perpétrées contre des civils dans les villes de Kadugli et Dilling, qui ont fait près de (114) victimes, dont une majorité d'enfants et de femmes, soulignant que l'une de ces attaques avait visé un bâtiment abritant une école maternelle pendant une cérémonie de graduation, faisant un grand nombre de victimes.

Elle a, ainsi, fait allusion aux attaques contre les infrastructures et les institutions civiles, accompagnées de pillage et de saccage, à la tête desquelles le vol des musées soudanais.

De leur côté, les membres de la délégation médiatique turque ont exprimé leur remerciements et leur appréciation à Son Excellence la Procureure Générale et aux membres de la Commission nationale, saluant les explications détaillées qui les ont été présentées sur l'ensemble de la situation et les efforts déployés dans le domaine des enquêtes et de la responsabilisation.