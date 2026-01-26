Maroc: Zakaria El Ouahdi buteur

25 Janvier 2026
Libération (Casablanca)

L'international marocain Zakaria El Ouahdi a mené son équipe du Racing Genk à la victoire sur le terrain du FC Utrecht (0-2), jeudi soir lors de la septième journée de phase de ligue de l'Europa League.

Le latéral droit a inscrit le premier but de l'équipe belge sur une somptueuse volée à la 54è minute de jeu, transformant un ballon mal repoussé des poings par le portier d'Utrecht. L'envoi d'El Ouahdi, légèrement dévié par le défenseur Mike Eerdhuijzen, a fini sa course au fond des filets.

Daan Heymans a doublé la mise à la 83è minute de jeu, sur un penalty accordé à Genk après une faute commise par le Marocain Souffian El Karouani sur Konstantinos Karetsas dans les 16 mètres.

Grâce à ce succès, les Limbourgeois occupent la 10e place du classement général avec 13 unités et peuvent encore rêver du top 8, synonyme d'accès direct aux huitièmes de finale de la compétition. Leur présence lors des barrages est toutefois assurée avec ces trois points pris aux Pays-Bas.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.