Maroc: Botola Pro D2 - La lutte pour la tête du classement promet des matchs disputés

La 12e journée de la Botola Pro D2, prévue ce week-end, s'annonce particulièrement importante au vu des enjeux pour l'ensemble des équipes, toutes désireuses d'améliorer leur classement dans un contexte de concurrence accrue.

Les projecteurs seront braqués sur le choc très attendu de dimanche entre le leader du championnat, le Mouloudia d'Oujda (21 pts) et le KAC Kénitra (5e, 16 pts). Cette rencontre revêt une importance capitale pour l'équipe de l'Oriental, qui cherche à consolider sa place en tête du classement, tandis que les visiteurs ambitionnent de réduire l'écart et de se rapprocher du peloton de tête, en s'appuyant sur un effectif équilibré et une bonne capacité d'adaptation à l'extérieur.

Une autre affiche de cette 12e journée se jouera à Tétouan, où l'équipe locale, co-leader avec le Mouloudia d'Oujda, accueillera la Jeunesse Ben Guerir. L'objectif des Tétouanais sera de décrocher les trois points afin de rester en tête, alors que la Jeunesse Ben Guerir (9e, 11 pts) cherchera à améliorer son classement et à s'éloigner de la zone de relégation, promettant ainsi une rencontre ouverte et disputée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, le Widad Témara (2e, 20 pts) recevra un adversaire coriace, le Chabab Mohammedia (7e, 15 pts). Les joueurs de Widad Témara sont appelés à s'imposer pour rester au contact du duo de tête, dans un contexte où la marge d'erreur se réduit au fil des journées. Le Chabab Mohammedia, pour sa part, tentera de tirer profit de sa relative stabilité afin de contrarier les plans de son hôte, dans un match où les détails pourraient faire la différence.

Toujours en embuscade, l'Amal Tiznit (3e, 19 pts) se déplacera sur le terrain de la JS Soualem (9e, 14 pts). Malgré un écart réduit au classement, cette rencontre s'annonce déterminante pour l'équipe du Souss, qui ne peut se permettre un faux pas, tandis que la JS Soualem vise une meilleure position au milieu du tableau.

De son côté, Chabab Atlas Khénifra (9e, 14 pts) se rendra chez le Raja Béni Mellal, lanterne rouge avec 5 unités, avec l'ambition de décrocher la victoire et renforcer son positionnement dans les starting blocks, tandis que l'équipe de Béni Mellal est acculée à une forte réaction pour se maintenir en championnat.

Enfin, le Racing de Casablanca (15e, 7 pts) affrontera le Widad Fès (13e, 12 pts) dans un duel important pour le bas du classement. Les locaux chercheront à sortir de la zone de relégation, tandis que les visiteurs espèrent ramener un résultat positif synonyme de stabilité.

Programme

Samedi à 15h00

JSM-SM

WST-SCCM

CAK-RBM

Samedi à 18h00

MAT-CJBG

Dimanche à 15h00

US.Bejaâd-USMO

JSS-A.Tiznit

RAC-WAF

Dimanche à 18h00

MCO-KAC