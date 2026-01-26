Sénégal: UNSAS - Le secrétariat exécutif réaffirme sa cohésion et renouvelle sa confiance à sa Secrétaire générale

Réuni en session extraordinaire samedi 24 janvier 2026 au siège de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS), le Secrétariat Exécutif élargi s'est penché sur la situation syndicale issue du troisième Congrès tenu les 24 et 25 octobre 2026 au King Fahd Palace de Dakar.

À l'issue de ses travaux, le Secrétariat Exécutif a renouvelé sa confiance à la Secrétaire générale, Mme Marie Yvette Keita, à qui il a donné mandat de poursuivre le processus de consolidation des valeurs fondamentales de l'UNSAS, notamment l'autonomie, la démocratie syndicale, l'unité et la solidarité, dans la droite ligne de l'héritage du camarade feu Mademba Sock.

Le Secrétariat Exécutif a également apporté son soutien à la décision prise par une écrasante majorité des Secrétaires généraux de maintenir la durée de l'intérim à deux ans. Cette période transitoire vise à permettre la conduite de réformes jugées indispensables pour renforcer l'organisation interne et assurer un rayonnement durable de la Centrale syndicale.

Dans cette dynamique, la Secrétaire générale est invitée à œuvrer prioritairement au renforcement de la cohésion interne et de la solidarité entre les syndicats affiliés, à impulser une politique soutenue de massification et d'implantation territoriale, ainsi qu'à engager la révision et la modernisation des textes de l'UNSAS afin de les adapter aux réalités actuelles du monde du travail et aux exigences d'une organisation syndicale moderne, inclusive et performante.

Par ailleurs, le Secrétariat Exécutif a pris acte du plan d'action de relance des activités présenté et a recommandé la convocation prochaine d'une réunion dédiée à sa validation, après intégration des amendements pertinents proposés par les organisations affiliées. Dans l'intervalle, l'ensemble des syndicats et sections d'entreprise est invité à se préparer à l'exécution de ce plan d'action dans un esprit de méthode, de rigueur et de collégialité.

Enfin, le Secrétariat Exécutif a exprimé sa reconnaissance au Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) pour son accompagnement constant de l'UNSAS, saluant les efforts consentis en faveur de la promotion des valeurs de paix sociale, d'unité et de solidarité.