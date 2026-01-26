Sénégal: UNSAS - Le secrétariat exécutif réaffirme sa cohésion et renouvelle sa confiance à sa Secrétaire générale

25 Janvier 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

Réuni en session extraordinaire samedi 24 janvier 2026 au siège de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS), le Secrétariat Exécutif élargi s'est penché sur la situation syndicale issue du troisième Congrès tenu les 24 et 25 octobre 2026 au King Fahd Palace de Dakar.

À l'issue de ses travaux, le Secrétariat Exécutif a renouvelé sa confiance à la Secrétaire générale, Mme Marie Yvette Keita, à qui il a donné mandat de poursuivre le processus de consolidation des valeurs fondamentales de l'UNSAS, notamment l'autonomie, la démocratie syndicale, l'unité et la solidarité, dans la droite ligne de l'héritage du camarade feu Mademba Sock.

Le Secrétariat Exécutif a également apporté son soutien à la décision prise par une écrasante majorité des Secrétaires généraux de maintenir la durée de l'intérim à deux ans. Cette période transitoire vise à permettre la conduite de réformes jugées indispensables pour renforcer l'organisation interne et assurer un rayonnement durable de la Centrale syndicale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans cette dynamique, la Secrétaire générale est invitée à œuvrer prioritairement au renforcement de la cohésion interne et de la solidarité entre les syndicats affiliés, à impulser une politique soutenue de massification et d'implantation territoriale, ainsi qu'à engager la révision et la modernisation des textes de l'UNSAS afin de les adapter aux réalités actuelles du monde du travail et aux exigences d'une organisation syndicale moderne, inclusive et performante.

Par ailleurs, le Secrétariat Exécutif a pris acte du plan d'action de relance des activités présenté et a recommandé la convocation prochaine d'une réunion dédiée à sa validation, après intégration des amendements pertinents proposés par les organisations affiliées. Dans l'intervalle, l'ensemble des syndicats et sections d'entreprise est invité à se préparer à l'exécution de ce plan d'action dans un esprit de méthode, de rigueur et de collégialité.

Enfin, le Secrétariat Exécutif a exprimé sa reconnaissance au Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) pour son accompagnement constant de l'UNSAS, saluant les efforts consentis en faveur de la promotion des valeurs de paix sociale, d'unité et de solidarité.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.