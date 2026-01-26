Afrique: Démocratisation des paiements en ligne - Wave lance sa carte virtuelle au pays

Wave Mobile Money franchit une nouvelle étape dans sa mission d'inclusion financière en Afrique. La fintech, première licorne francophone du continent, a officiellement lancé, le vendredi 23 janvier à Dakar, sa carte virtuelle de paiement au Sénégal, en partenariat avec Visa et Ecobank Sénégal.

Intégrée directement à l'application Wave, cette carte virtuelle permet aux utilisateurs sénégalais d'effectuer des paiements en ligne sur les principales plateformes de commerce électronique, de streaming, de billetterie et autres services numériques. Cette innovation se veut accessible à l'ensemble des détenteurs d'un compte Wave, sans démarches administratives complexes.

Selon la fintech, cette initiative répond à une demande croissante des utilisateurs africains pour des moyens de paiement modernes, simples et fiables. Après plusieurs mois de phase pilote menés en Côte d'Ivoire et au Sénégal, Wave a confirmé la pertinence de cette solution, qui facilite les transactions en ligne au quotidien.

Malick Gueye, directeur général de Wave Sénégal, souligne que cette carte virtuelle constitue une étape clé dans la stratégie de l'entreprise. Les utilisateurs peuvent désormais effectuer leurs achats en ligne avec la même simplicité que leurs transactions habituelles, le tout au sein d'une seule et même application.

Un partenariat stratégique à trois acteurs

Le lancement bénéficie du soutien stratégique d'Ecobank, institution bancaire panafricaine, qui accompagne Wave dans la commercialisation de cette carte et met à contribution son expertise en matière de services financiers digitaux. Sahid Yallou, directeur général d'Ecobank Sénégal, estime que l'innovation digitale représente un levier essentiel pour accélérer l'inclusion financière en Afrique. Ce partenariat s'inscrit dans la volonté de la banque de soutenir les fintechs et de proposer des solutions de paiement adaptées aux besoins des populations.

Du côté de Visa, Sandra Gayibor, directrice pays pour le Sénégal, se félicite de cette collaboration avec Wave. L'ambition commune est de mettre à la disposition de millions d'utilisateurs une carte virtuelle pratique, sécurisée et conforme aux standards internationaux de Visa.

Les atouts de la carte Wave

La carte virtuelle Wave se distingue par plusieurs avantages : émission instantanée, utilisation intuitive et intégration complète dans l'écosystème Wave. Elle offre un niveau élevé de sécurité tout en restant accessible au plus grand nombre. Cette innovation s'inscrit dans la vision globale de Wave de faire de l'Afrique le premier continent véritablement « cashless », où chaque transaction s'effectue en toute simplicité et en toute confiance. La fintech poursuit ainsi ses investissements dans des solutions technologiques centrées sur les besoins réels des utilisateurs, alliant simplicité, sécurité et liberté financière.