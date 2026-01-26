Congo-Kinshasa: Football congolais - Décès de l'ancien entraineur Joseph Mukeba

Le football congolais est en deuil. Joseph Mukeba Mulamba, ancien Directeur technique national (DTN) a tiré sa révérence vendredi 23 janvier dernier à Kinshasa, des suites d'une maladie.

La nouvelle de sa disparition a provoqué une immense émotion dans le milieu sportif congolais.

La tristesse est palpable parmi ceux qui l'ont connu.

Daoula Lupembe, entraîneur de l'AS Simba, a rendu un hommage appuyé :

« Le DTN Mukeba est une image, c'est une personnalité, c'est pratiquement une figure de proue dans le domaine du football en RDC. Non seulement il a été entraîneur, il a formé beaucoup de joueurs. Il est passé dans toutes les grandes équipes du pays, l'équipe nationale aussi. Il a formé beaucoup d'entraîneurs. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très, très important qui vient de 0partir. C'est toute une bibliothèque, comme on l'a dit, qui part comme ça ».

Et d'ajouter, avec une pointe de philosophie : « S'il est vrai que la mort est un repos, alors qu'il se repose en paix. Nous n'oublierons jamais. Adieu à vous qu'on a surnommé les Baobabs».

Le parcours de Joseph Mukeba est à lui seul une cartographie du football congolais d'élite.

Avant sa nomination à la Direction technique nationale de la FECOFAecofa dont le dernier mandat en tant qu'adjoint de Médard Lusadusu remonte à 2021.

Il a dirigé ou fait partie des staffs des plus prestigieuses équipes. Il s'agit notamment de l'AC Sodigraf, le DC Motema Pembe, l'AS V.Club de Kinshasa, le TP Mazembe et Saint Eloi Lupopo de Lubumbashi. Son expertise était également incontournable au sein des Léopards, l'équipe nationale de RDC, qu'il connaissait. Ses multiples passages en sélection ont fait de lui un pilier du développement technique du football congolais.