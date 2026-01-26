Azerbaïdjan, 17e journée, 1re division

Après une trêve hivernale d'un mois, Qabala renoue avec la compétition par un succès probant à Shamakhi (4-0). Titulaire, Domi Massoumou a ouvert le score à la 45e : dans l'axe, il s'infiltre entre les deux centraux, voit sa tentative de lob repoussée mais reprend finalement le cuir dans le but vide.

Son troisième but de la saison.

Belgique, 22e journée, 1re division

Sans Alexis Beka Beka, non retenu, La Louvière s'incline à domicile face à Saint-Trond (1-2).

Chypre, 19e journée, 1re division

L'AEK Larnaka l'emporte 2-1 sur le terrain de Pafos. Un match joué sans Jérémie Gnali, non convoqué, ni Mons Bassouamina, resté sur le banc.

Croatie, 19e journée, 1re division

Mené au score dès la 2e puis réduit à dix à la 45e+1, Rijeka arrache finalement le match nul 2-2 face à Belupo. Aligné au poste de deuxième attaquant, Merveil Ndockyt a égalisé du gauche, sur un centre d'Orec (1-1, 66e). Son deuxième but de la saison.

Avec 28 points, le champion en titre est 4e à 13 points du Dinamo Zagreb.

Espagne, 23e journée, 2e division

Gijon corrige Mirandes 3-0. Sans Pierre Mbemba, qui n'est plus apparu en équipe première depuis le 28 septembre. Et n'est plus appelé avec la réserve depuis plusieurs semaines.

Espagne, 21e journée, 3e division, groupe 2

L'UD Ibiza chute à Tarragone (0-1). Avec Yann Kembo titulaire en défense centrale et remplacé à la 88e.

Espagne, 20e journée, 4e division, groupe 2

Irun prend un point à Logrones (0-0). Corentin Louakima est resté sur le banc.

Espagne, 19e journée, 5e division, groupe 2

La réserve du Sporting Gijon remporte le derby sur le terrain du Gijon Industrial (3-2). Avec Fred Loki entré à la 65e.