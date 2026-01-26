Ile Maurice: Nikita Boudeuse - Ou la passion qui se déguste en succès

À Résidence La Cure, une petite boutique se distingue par son atmosphère chaleureuse et ses créations gourmandes minutieusement élaborées. Derrière Cely's Cake se trouve Nikita Boudeuse, une jeune entrepreneure dont le parcours illustre avec éloquence comment la détermination, le travail et l'amour maternel peuvent transformer une passion en réussite tangible. Sa motivation porte un prénom : Aracély, sa fille.

L'histoire de Cely's Cake ne débute pas dans un laboratoire flambant neuf, mais bien plus tôt, sur les bancs du collège. Durant les vacances scolaires, Nikita fait ses premiers pas dans l'univers de la pâtisserie en travaillant au sein d'une enseigne réputée du nord de l'île. Très vite, la passion s'installe. Elle commence ensuite à réaliser des gâteaux occasionnels pour une tante, puis pour quelques proches. Le bouche-à-oreille fait le reste. À cette époque, réussir à produire un gâteau par mois relevait déjà du défi.

Après l'obtention de son Higher School Certificate, Nikita décide de donner un nouvel élan à sa passion. Elle lance officiellement la page Facebook de Cely's Cake, marquant ainsi le début d'une aventure entrepreneuriale construite avec patience et persévérance. Progressivement, les commandes affluent, la rigueur devient indispensable et les créations gagnent en technicité comme en originalité. Ce qui n'était au départ qu'un simple passe-temps se transforme peu à peu en un projet structuré, porté par une vision claire, un sens aigu du détail et une détermination sans compromis.

Mais le parcours est loin d'être exempt d'obstacles. Le principal défi pour Nikita a été de concilier son rôle de maman célibataire avec un emploi à plein temps dans le secteur hôtelier, tout en suivant des cours en entrepreneuriat, dans un contexte économique de plus en plus exigeant. Elle confie : «Il a fallu travailler sans relâche pour avancer, progresser et assurer le bien-être de ma fille.» Un combat quotidien mené avec courage, rendu possible grâce au soutien constant de sa famille, de ses amis, de ses collègues et, avant tout, de ses parents.

L'ouverture de la boutique à Résidence La Cure représente aujourd'hui l'aboutissement d'un rêve longtemps nourri. Nikita souligne : «Même si c'est une petite boutique, c'est déjà un très beau début.» Sur le plan professionnel, cette étape constitue un jalon déterminant : ici, la reconnaissance ne vient plus d'un employeur, mais directement du public, de clients séduits par la qualité et l'originalité de ses créations.

L'avenir de Cely's Cake s'écrit désormais avec ambition. Le développement de la livraison en batch ou en volume, une présence au sein d'autres enseignes et des créations toujours plus innovantes figurent parmi les objectifs. Des gâteaux uniques, créatifs, retravaillés, tout en restant fidèles à l'identité de la marque.

Au-delà des douceurs sucrées, le parcours de Nikita Boudeuse raconte avant tout une histoire de résilience et d'amour. Celle d'une mère qui a fait de sa fille sa plus grande source d'inspiration et de sa passion un véritable projet de vie.