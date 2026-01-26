Maroc: Région Béni Mellal-Khénifra - Les récentes précipitations augurent d'une bonne saison agricole

Après plusieurs années de sécheresse, les récentes pluies et chutes de neige enregistrées au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra redonnent espoir aux agriculteurs et annoncent une bonne saison agricole pour cette région qui occupe une place prépondérante au niveau national en termes de production agricole.

De la mi-décembre dernier au 22 janvier courant, la région a enregistré plus de 296 millimètres de précipitations, ainsi que 190 centimètres de neige dans les zones montagneuses, permettant ainsi aux agriculteurs d'entrevoir la saison agricole actuelle sous de bons auspices.

Dans ce sens, le chef du département du développement agricole à l'Office régional de mise en valeur agricole de Tadla-Fquih Ben Salah, Khalid Assim, a indiqué que les précipitations totales enregistrées depuis le début de la saison agricole actuelle ont atteint 325 millimètres dans les cinq provinces de la région.

Ces précipitations, a-t-il expliqué, constituent une augmentation de 309% par rapport à la saison agricole précédente, où les pluies n'avaient pas dépassé 79 mm, notant que cette situation climatique a eu un impact positif sur les différentes activités agricoles de la région.

Et d'ajouter que ces pluies salvatrices ont permis d'accélérer les travaux de semis, les périodes d'arrêt des pluies ayant été mises à profit pour achever les superficies programmées, notamment pour les céréales d'automne. La superficie totale emblavée en céréales d'automne a atteint 390.184 hectares, dont 43.408 hectares irrigués, contre 292.728 hectares lors de la saison agricole précédente, détaille M. Assim.

Il a également fait savoir que la superficie ensemencée en céréales sélectionnées a atteint 3961,5 hectares, auxquels s'ajoutent 10.470 hectares de betteraves sucrières, soit une augmentation de 45 % par rapport à la saison précédente. Concernant les légumes, M. Assim a expliqué que 1.128 hectares ont été ensemencés de cultures d'automne, en plus de 1.707 hectares de cultures d'hiver, notant que les semis ont débuté le 15 décembre et se poursuivront jusqu'au 15 mars.

Pour ce qui est de l'élevage, le responsable a indiqué que ces pluies devraient améliorer le couvert végétal et assurer la disponibilité des ressources fourragères dès le mois de mars prochain, tout en stabilisant les prix des aliments pour animaux, notamment les fourrages grossiers.

Il a, par ailleurs, souligné que la Direction régionale de l'agriculture de Béni Mellal-Khénifra, en coordination avec les différents acteurs concernés, poursuit ses efforts pour soutenir les agriculteurs, tout en mobilisant les ressources nécessaires afin que la saison agricole se déroule dans les meilleures conditions.