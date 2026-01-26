Ethiopie: Le Premier ministre Abiy met en avant la responsabilité nationale dans la défense des intérêts du pays

25 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que la protection des intérêts et des aspirations de l'Éthiopie relève uniquement de la responsabilité des Éthiopiens.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a indiqué que, bien que l'appui des partenaires et des amis puisse être bénéfique, celui-ci demeure facultatif et ne peut en aucun cas se substituer à la responsabilité nationale.

Il a insisté sur le fait que les Éthiopiens doivent pleinement mesurer leur rôle central dans la défense des intérêts du pays et assumer cette mission avec détermination.

« La protection des intérêts et des aspirations de l'Éthiopie relève exclusivement des Éthiopiens. Il s'agit d'un devoir qui nous appartient ; l'aide de nos amis reste volontaire.

Que cela nous plaise ou non, nous devons comprendre que la garantie des intérêts et des aspirations de l'Éthiopie est une responsabilité qui nous incombe à nous seuls, Éthiopiens, et agir en conséquence », a-t-il déclaré.

