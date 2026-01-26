Maroc/Congo-Kinshasa: CAF C2 - Maniema Union, confiant, joue contre Widad Athletic de Casablanca ce dimanche

25 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'AS Maniema Union de Kindu (2e, 6 points, +3) affronte ce dimanche au Maroc à 20h00, Widad Athletic Club de Casablanca, 1er du groupe B de la Coupe de la confédération de la CAF, (CAF C2), avec 6 points, +4 de goal différence.

En pleine confiance après deux victoires consécutives, l'équipe congolaise se déplace au Maroc sans appréhension.

Charve Onoya, milieu de terrain de Maniema Union, balaie les craintes liées au public casablancais : « Nous sommes habitués à jouer contre des clubs à grands supporters, comme l'AS FAR l'an dernier. Focalisés sur notre match, les supporters ne nous intéressent pas. On vise un bon résultat. »

Le coach Papy Kimoto reste lui aussi confiant, malgré la supériorité tactique adverse : « Ils jouent bien au ballon avec de bons joueurs et un groupe solide. Inch'Allah, on obtiendra de meilleurs résultats. »

Autres matchs du groupes B et classement

À 14h00, Nairobi United reçoit Azam FC, entraîné par le Congolais Jean Florent Ibenge.

Classement groupe :

Widad Athletic Club de Casablanca 6 points +4

AS Maniema Union 6 points +3

Azam FC 0 point -3

Nairobi United 0 point -4

