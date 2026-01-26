Congo-Kinshasa: Trois civils tués et plusieurs disparus dans une double attaque des ADF à Irumu

Trois civils ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi 24 janvier 2026, lors d'une double attaque attribuée aux miliciens des Forces démocratiques alliées (ADF) dans les localités d'Ahombo et Mangwalo, deux entités de la chefferie de Walese Vonkutu, territoire d'Irumu (Ituri).

Selon des activistes locaux des droits humains, plusieurs autres civils sont portés disparus. Ils appellent à une intensification des opérations conjointes des Forces armées de la RDC (FARDC) et de l'armée ougandaise (UPDF) dans les zones où ces miliciens tentent de se réorganiser.

Ces activistes expliquent que les faits remontent à vendredi 23 janvier, lorsque les militaires FARDC et UPDF ont lancé une offensive contre les positions ADF dans la région de Kazaroho, toujours dans la chefferie de Walese Vonkutu. Après avoir subi de lourdes pertes, les rebelles en fuite auraient attaqué Ahombo et Mangwalo, tuant deux civils par balle dans le premier village et un troisième dans le second.

D'après des sources coutumières locales, jusqu'à ce dimanche 25 janvier en matinée, plusieurs personnes disparues lors du drame n'ont toujours pas été retrouvées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Christophe Munyaderu, responsable de l'ONG Convention pour le respect des droits humains (CRDH), plaide pour une intervention rapide des forces coalisées FARDC-UPDF afin de sécuriser les civils , majoritairement des retournés et de retrouver les personnes manquantes.

En début d'après-midi de ce dimanche, aucune réaction officielle n'a été enregistrée de la part des autorités territoriales locales. Cependant, des sources dans la ville d'Ombader indiquent avoir entendu des tirs d'armes lourdes et légères l'après-midi du samedi dans la profondeur de la forêt de Kisalaba, à Ahombo et près du village d'Apakolu.