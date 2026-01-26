Afrique Centrale: Le Nord-Kivu confronté aux perturbations du réseau de téléphonie mobile

Depuis plus d'une semaine, de vastes zones de la province du Nord-Kivu sont confrontées à d'importantes perturbations des réseaux de téléphonie mobile rapportent des sources locales concordantes. Les opérateurs Vodacom, Airtel et Orange sont concernés.

Les territoires de Walikale, Masisi et Rutshuru figurent parmi les plus touchés, plongeant les populations locales dans un isolement numérique jugé préoccupant.

Zones les plus touchées

D'après plusieurs témoignages recueillis sur le terrain, l'absence de connexion perturbe fortement les activités socio-économiques, notamment les transactions financières qui reposent presque exclusivement sur les services de « mobile money », dans ces zones enclavées et sans banques.

Selon ces témoignages, dans le territoire de Walikale, les centres de Hombo, Mubi, Ndjingala, Logu et Makana, ainsi que les groupements de Waloa et la zone de Pinga, sont particulièrement affectés.

À Rutshuru, la perturbation concerne notamment la chefferie de Bwisha.

Dans le territoire de Masisi, des sources locales signalent également des dysfonctionnements dans une partie des groupements d'Ufamandu, ainsi que dans les secteurs de Katoyi et d'Osso-Banyungu.

Après plus d'une semaine de coupure, la communication reste quasi impossible dans plusieurs localités. Les opérations financières, largement basées sur la monnaie électronique dans ces zones dépourvues de services bancaires, sont totalement paralysées.

Pour Julien Buunda, porte-parole du Cadre inter-paysan pour la transformation des conflits, basé à Pinga, cette situation accentue la vulnérabilité des populations dans une région déjà marquée par des violences armées persistantes.

« Nous nous débrouillons désormais avec une connexion Wi-Fi locale. Cela explique pourquoi nous n'avons plus d'informations en provenance de nos points focaux sur les axes Kalembe, Ihula et Katobo », déplore-t-il.

Causes présumées

Si les causes exactes de ces perturbations ne sont pas encore officiellement confirmées par les entreprises de télécommunication Airtel et Orange, un technicien de Vodacom à Walikale indique que la panne aurait pris naissance à Kinshasa. Il indique que de fortes pluies auraient endommagé plusieurs équipements de liaison satellitaire à Maluku, provoquant des perturbations en cascade dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, dont le Nord-Kivu. Selon ce technicien, des équipes techniques sont actuellement mobilisées afin de rétablir le service dans les meilleurs délais.