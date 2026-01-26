Congo-Kinshasa: La zone de santé de Beni reçoit des médicaments contre la malnutrition et le paludisme

La zone de santé de Beni, au Nord-Kivu, a reçu samedi 24 janvier un important don de médicaments contre la malnutrition et le paludisme, fourni par le gouvernement central via le ministère de la Santé publique. Cette dotation vise à renforcer la prise en charge dans une région durement touchée par ces pathologies endémiques, aggravées par les conflits armés, selon les autorités de la région.

Les autorités sanitaires locales saluent cette aide comme le fruit de plaidoyers répétés, face à une hausse des cas et décès liés au paludisme et à la malnutrition.

Le médecin chef de zone, Dr Kasereka Tosalisana Michel, a remercié les autorités nationales et provinciales pour cette réponse rapide à un fléau qui endeuille la population.

« Nous remercions le gouvernement central et provincial pour ce geste crucial contre le paludisme, en plus des affres de la guerre », a déclaré le Dr Kasereka.

Prisca Kamala Luanda, coordonnatrice provinciale à la santé, a ajouté : « Cette zone endémique a enregistré de nombreux cas et décès ; le gouvernement a entendu les cris d'alarme de la population. »

L'événement s'est tenu au bureau de la zone de santé de Beni, en présence d'autorités provinciales et de partenaires sanitaires, marquant un espoir de baisse sensible des cas dans les semaines à venir.