Le Grand Imam Tijani Babagana A accordé, ce samedi 24 janvier 2025, une audience à la Coordination Générale du Forum National des Organisations de Jeunesse (FNOJG), conduite par M. Emmanuel Ombana, Coordinateur Général, accompagné de Mme Sthella Ngolet, Coordinatrice Générale adjointe.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des concertations préparatoires en vue de l'organisation en perspective du dialogue national entre le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema et la jeunesse gabonaise, et vise à mobiliser la Jeunesse Musulmane gabonaise autour des enjeux de gouvernance, de cohésion sociale et de développement durable.

Dans son propos introductif, Emmanuel Ombana a exposé le contexte international, continental et national qui fonde l'initiative du Forum. Il a rappelé que, face aux défis mondiaux liés à l'emploi des jeunes, à la stabilité sociale, aux changements climatiques et à la participation citoyenne, la jeunesse est désormais placée au coeur des politiques publiques par les États et les institutions internationales.

Au niveau national, il a souligné la nécessité de créer un cadre structuré de dialogue entre la jeunesse gabonaise et les plus hautes autorités, afin de mieux prendre en compte les attentes, propositions et contributions des jeunes à la construction du Gabon.

Emmanuel Ombana a insisté sur l'importance d'associer pleinement la jeunesse musulmane gabonaise, reconnue pour son expertise, son sens des valeurs et son engagement civique, afin qu'elle contribue activement tant au dialogue national en perspective qu'aux efforts de développement du pays.

Le Grand Imam Tijani Babagana a salué cette démarche inclusive, responsable et patriotique, tout en prodiguant de sages conseils et orientations. Il a exhorté la jeunesse gabonaise, sans distinction d'appartenance, à s'impliquer davantage dans les sujets de société, en mettant Allah le miséricordieux au centre de tout projet, ainsi que l'éthique et l'unité nationale au cœur de toute action afin de garantir son efficacité et sa réussite.

Manifestant davantage son vif intérêt pour cette initiative, le Grand Imam a exprimé sa disponibilité et son engagement à accompagner ce cadre de dialogue, affirmant que la jeunesse musulmane gabonaise sera mobilisée pour apporter sa contribution au développement du pays.

Prenant la parole à son tour, Mme Sthella Ngolet a remercié le Grand Imam pour son écoute attentive, ses encouragements et ses conseils précieux, soulignant combien la jeunesse en a besoin, dans le contexte actuel, de repères moraux et de leaders engagés.

La rencontre s'est achevée dans un climat de grande satisfaction, avec la perspective de nouvelles séances de travail visant à renforcer la mobilisation de la jeunesse musulmane gabonaise autour des enjeux nationaux.