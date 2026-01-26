Gabon: Le Président de la République inaugure l'École Publique d'Ozoungué

25 Janvier 2026
Gabonews (Libreville)
Par CP

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé ce jeudi à l'inauguration officielle de l'École Publique d'Ozoungué, désormais dénommée « École Jean Noé Ndinga », en hommage à un enseignant et syndicaliste gabonais.

À cette occasion, le Chef de l'État a visité un établissement entièrement modernisé, regroupant les cycles pré-primaire et primaire, doté de 21 salles de classe, dont des salles de maternelle climatisées, d'une salle multimédia, de bureaux administratifs, d'espaces rénovés et de plateaux sportifs. Un bâtiment de type R+1, intégrant des salles d'informatique, une bibliothèque et une salle de médiation, porte la capacité d'accueil à 1 417 élèves, soit 437 places supplémentaires.

L'école dispose également d'une salle informatique entièrement équipée ainsi que de terrains de basket-ball et de handball, offrant aux élèves un cadre propice à l'apprentissage du numérique, au bien-être physique et à l'épanouissement personnel, dans l'esprit du principe un esprit sain dans un corps sain.

Le ministre de l'Éducation nationale a souligné que cette réalisation traduit la volonté du Chef de l'État de bâtir une école gabonaise moderne, inclusive et tournée vers l'avenir, faisant de l'éducation un pilier majeur du développement national.

La cérémonie s'est achevée par la remise de distinctions honorifiques à plusieurs acteurs du système éducatif, en reconnaissance des services rendus à l'école gabonaise.

