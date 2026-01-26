Afrique: CAF C1 - Lupopo en quête d'une première victoire face au Mouloudia Club d'Alger

25 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le FC Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi défie ce dimanche 25 janvier le MC Alger à 15h (heure de Kinshasa) au stade TP Mazembe, lors de la 3e journée du groupe C de la CAF C1. Dernier avec 1 point (-2), le club cherche sa première victoire après une préparation ciblée.

Le coach adjoint Karim Hendou affiche la détermination : « Nous avons analysé leurs forces et faiblesses. On est prêt pour ce match, donc on est déterminé. Nous attaquerons, tout en respectant l'adversaire. Objectif : gagner d'un but d'écart, comme le nul 2-2 hier entre Mamelodi Sundowns et Al-Hilal. »

Le gardien Simon Omossola appelle au soutien populaire : « Nous sommes là pour décrocher nos trois premiers points dans cette compétition, afin d'honorer nos supporters et surtout notre président, qui traverse une période difficile. Le seul message que j'adresse aux fans de Lupopo est de rester toujours à nos côtés, de nous accompagner comme ils l'ont toujours fait, dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous comptons sur eux et espérons qu'ils seront encore là demain pour nous pousser vers notre première victoire dans cette campagne. »

Classement du Groupe C

Mamelodie Sundowns 5 points +2

Al-Hilal 5 point +1

MC Alger 1 point -1

FC Lupopo 1 point -2

