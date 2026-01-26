Congo-Kinshasa: Des écoles en construction pour la scolarisation des enfants des militaires à Kolwezi

La mairie de Kolwezi, dans la province du Lualaba, finance la construction de deux écoles primaires pour favoriser la scolarisation des enfants, notamment ceux des militaires. Selon l'autorité urbaine, Jacques Masengo Kindele, ces infrastructures illustrent l'engagement local en faveur de la gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'État.

La ville a financé les écoles Mavuno dans la cellule Hewa Bora et Kamanyola, dédiée aux enfants des militaires. Chacune comprend 6 salles de classe, une salle de réunion, des sanitaires et une salle informatique.

Le jeudi 22 janvier 2026, le maire de Kolwezi, a inspecté les chantiers et exprimé sa satisfaction face à l'avancement des travaux, proches de l'achèvement avec les finitions en cours. Il a salué les entrepreneurs et annoncé le lancement imminent de la fabrication des bancs.

« Nous sommes satisfaits des travaux réalisés. Nous accomplissons un devoir constitutionnel, celui de la gratuité de l'enseignement, cheval de bataille de notre chef de l'État », a déclaré le maire.

Il affirme que la ville de Kolwezi s'engage ainsi dans cette vision, avec la construction de quatre autres écoles prévues cette année.