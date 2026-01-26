Congo-Kinshasa: Campagne contre l'exploitation économique et sexuelle des enfants à Matadi

25 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Association des motocyclistes du Kongo-Central (AMOKOK) et ses partenaires ont lancé samedi 24 janvier une campagne de sensibilisation à Matadi intitulée « Non à l'exploitation des enfants pour des fins économiques et sexuelles ». Un carnaval motorisé a sillonné les artères principales de la ville pour toucher toutes les couches de la population.

Appuyée par le Bureau international des droits de l'enfant, cette initiative cible parents et responsables familiaux, appelés à prévenir l'exploitation.

Vêtus de T-shirts blancs portant le slogan de la campagne, les motocyclistes ont sensibilisé sur les risques et les droits des enfants lors de la première journée.

Prévue jusqu'en juin, la campagne investira écoles, églises et marchés comme espaces stratégiques d'influence sociale. Le président de l'AMOKOK, Bamo Bomonekene, vise des résultats concrets pour consolider la confiance des bailleurs.

Soutien des autorités

Le maire de Matadi, Dominique Nkodia Mbete, a salué cette mobilisation citoyenne et appelé à son extension à l'ensemble de la province du Kongo-Central.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.