Congo-Kinshasa: Campagne contre l'exploitation économique et sexuelle des enfants à Matadi

L'Association des motocyclistes du Kongo-Central (AMOKOK) et ses partenaires ont lancé samedi 24 janvier une campagne de sensibilisation à Matadi intitulée « Non à l'exploitation des enfants pour des fins économiques et sexuelles ». Un carnaval motorisé a sillonné les artères principales de la ville pour toucher toutes les couches de la population.

Appuyée par le Bureau international des droits de l'enfant, cette initiative cible parents et responsables familiaux, appelés à prévenir l'exploitation.

Vêtus de T-shirts blancs portant le slogan de la campagne, les motocyclistes ont sensibilisé sur les risques et les droits des enfants lors de la première journée.

Prévue jusqu'en juin, la campagne investira écoles, églises et marchés comme espaces stratégiques d'influence sociale. Le président de l'AMOKOK, Bamo Bomonekene, vise des résultats concrets pour consolider la confiance des bailleurs.

Soutien des autorités

Le maire de Matadi, Dominique Nkodia Mbete, a salué cette mobilisation citoyenne et appelé à son extension à l'ensemble de la province du Kongo-Central.