Congo-Kinshasa: L'association Lori appelle les Ituriens à s'investir pour le retour de la paix

L'association culturelle Lori, regroupant la communauté Lendu, a appelé vendredi 23 janvier les communautés ituriennes, en particulier celles des territoires de Djugu et d'Irumu, épicentres des violences, à s'abstenir de tout acte susceptible de raviver l'animosité intercommunautaire.

Les responsables de cette organisation ont profité de la commémoration de 25 ans du massacre de plusieurs membres de leur communauté pour lancer leur message.

À cette occasion, ils se proposent non seulement d'honorer la mémoire des victimes, mais également de prévenir un retour aux atrocités.

Ces notables s'engagent également à accompagner les autorités étatiques dans la recherche de solutions durables pour le retour de la paix dans la province de l'Ituri.

Pour l'Association Lori, la restauration d'une paix durable passe nécessairement par le respect des engagements pris par les groupes armés de mettre fin aux hostilités.

« Les gens doivent se mettre autour d'une table pour résoudre nos différends par le dialogue », a insisté le vice-président de cette structure, Marcus Mbitso.

Ce dernier a également interpellé l'État congolais à assumer pleinement ses responsabilités régaliennes, notamment en imposant la paix face aux groupes réfractaires au processus en cours.

Marcus Mbitso a par ailleurs exhorté les forces de défense et de sécurité à faire preuve de professionnalisme afin d'éviter que la province ne retombe dans le cycle des violences du passé.

L'appel de l'Association Lori intervient au moment où une accalmie est observée dans plusieurs territoires de l'Ituri.

A la suite de cette embellie sécuritaire, plus de 500 familles ont regagné en trois jours le village Nyamamba, dans la plaine du lac Albert, province de l'Ituri.