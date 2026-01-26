Madagascar: Ankazomanga - Un homme meurt avec une corde autour du cou

Un père de famille de 35 ans a été retrouvé pendu à une corde attachée au balcon d'une maison à Ankazomanga dans la nuit de vendredi à samedi. Le corps, découvert sous l'escalier du voisin, a immédiatement alerté les habitants du quartier.

Selon les proches, rien ne laissait présager un tel geste. Vendredi soir, il avait regardé un film avec sa mère avant de se rendre dans sa chambre. Peu après, il avait été pris de vomissements, ce qui avait inquiété sa mère et les voisins. Les symptômes s'étaient calmés après qu'on lui eut donné du jaune d'oeuf, mais il avait ensuite demandé du yaourt, que sa mère avait refusé d'aller chercher à cette heure tardive.

Ils s'étaient rendus ensemble aux toilettes, puis il avait demandé à sa mère de rentrer. Comme il tardait à revenir, elle était partie le chercher, mais la porte était verrouillée. Elle avait alors tenté de le retrouver dans la rue, sans succès, avant de rentrer vers 22 heures.

Ce sont des employés de la zone franche, sortant du travail, qui l'ont aperçu allongé au sol. Pensant d'abord qu'il était ivre, ils ont découvert qu'une corde était nouée à son cou et fixée au balcon. Les voisins expliquent n'avoir rien entendu à cause de la pluie battante et du bruit de la radio, dans un endroit par ailleurs très sombre.

Sa mère, avec qui il vivait depuis deux mois, affirme qu'il n'avait aucun conflit familial ni conjugal. L'homme laisse derrière lui trois enfants. Ses amis décrivent quelqu'un qui ne confiait jamais ses soucis, préférant les garder pour lui.