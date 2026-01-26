Madagascar: Projet hydroélectrique - Les autorités examinent l'état d'avancement de Volobe

Le 22 janvier 2026, à Antaninarenina, les autorités malgaches et les partenaires du projet hydroélectrique de Volobe se sont réunis pour faire le point sur l'avancement de cette infrastructure stratégique.

Les autorités malgaches ont procédé à un nouvel examen de l'état d'avancement du projet hydroélectrique de Volobe. Une réunion stratégique et technique s'est tenue le jeudi 22 janvier à Antaninarenina, sous la présidence du ministre de l'Économie et des Finances, Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison. La rencontre a réuni le consortium de la Compagnie générale hydroélectrique de Volobe (CGHV), les partenaires techniques et financiers du projet, ainsi que les représentants de la Société financière internationale (SFI).

Plusieurs points structurants ont été abordés au cours des échanges. Il s'agit notamment de la situation actuelle du projet, de l'état du financement concessionnel et des dons, du processus de clôture financière, encore en attente, ainsi que des voies d'accès menant au site de Volobe. Les discussions ont également porté sur l'optimisation du tarif de production, afin de garantir la soutenabilité et la viabilité économique du projet sur le long terme.

Selon le ministre de l'Économie et des Finances, « le projet Volobe constitue une priorité stratégique pour Madagascar et un levier essentiel de la transition énergétique ». Il a insisté sur la nécessité de « renforcer le partenariat entre l'État et les investisseurs, tout en assurant la continuité et le respect des engagements pris ».

Un projet structurant

Le projet Volobe vise à produire une énergie hydroélectrique propre, fiable et abordable. Il devrait permettre d'augmenter la capacité nationale de production électrique de 20 % à 35 %, tout en fournissant de l'électricité à plus de deux millions de personnes. À terme, il contribuera à réduire la dépendance du pays aux générateurs diesel, coûteux et fortement polluants.

Pour la CGHV, « Volobe représente un projet structurant qui renforcera la sécurité énergétique du pays et soutiendra durablement la croissance économique ». Durant la phase de construction, entre 1 000 et 1 500 emplois directs et indirects sont attendus. Le projet prévoit également le développement d'infrastructures locales, notamment des routes d'accès et la construction d'un pont sur la rivière Ivondro.

Les partenaires financiers, dont Africa50, Axian Energy, EDF Renouvelables et la SFI, ont réaffirmé leur engagement. Un représentant de la SFI a souligné que « le projet Volobe s'inscrit pleinement dans les standards internationaux en matière d'énergie renouvelable, d'impact social et de gouvernance ».

Malgré les défis persistants, notamment en termes d'accessibilité du site et de retard de la clôture financière, les autorités assurent que le projet reste l'un des projets énergétiques prioritaires du pays, très attendu par la population, les opérateurs économiques et les investisseurs.