Madagascar: Moramanga - Le maire et sa famille attaqués à leur domicile

Un groupe de bandits armés a pris pour cible le domicile du maire de la commune urbaine de Moramanga, dans le quartier de Bemasoandro, dans la nuit de samedi à dimanche.

L'attaque, survenue vers 23 heures, a duré près d'une heure et a plongé la famille dans la terreur. Une dizaine d'individus munis d'armes à feu ont pénétré dans la maison et ont ouvert le feu, blessant le maire au bras et son enfant âgé de six ans.

Les assaillants ont contraint l'épouse de l'élu à remettre de l'argent, des téléphones portables et plusieurs bijoux, dont une bague qu'elle portait. Alertées, les forces de l'ordre sont arrivées immédiatement sur les lieux, accompagnées de l'agent de sécurité des victimes. Mais les malfaiteurs, en les apercevant, n'ont pas hésité à tirer, atteignant l'agent de sécurité à l'œil. Ils ont ensuite pris la fuite.