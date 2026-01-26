Congo-Kinshasa/Algérie: CAF C1 - Lupopo décroche sa première victoire en phase de groupes face à Mouloudia d'Alger

Le FC Saint Éloi Lupopo a enregistré sa toute première victoire en phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF face au Mouloudia club d'Alger, (MCA) ce dimanche 25 janvier 2026 au stade TP Mazembe, à Lubumbashi (Haut-Katanga).

Ce match comptait pour la 3e journée du groupe C.

Déroulement du match

Dès le coup d'envoi, Lupopo a tenté de marquer sans succès. Le dénouement est survenu en fin de rencontre après un double changement à la 85e : Carel Twite et John Pweto sont entrés en jeu, remplaçant Jonathan Mokonzi et Wanet Kashala.

Une minute plus tard, grosse faute de Mohamed Zougrana sur Agée Basiala dans l'axe, près du rond central : carton jaune pour le joueur de Mouloudia.

Kambou se charge du coup franc, mais sa frappe puissante est contrée par le mur adverse. À la 87e, Molia est fauché dans la surface de réparation. L'arbitre désigne le point de penalty, transformé par Michel Mputu à la 90+5'. Score final : 1-0.

Classement actualisé

Cette victoire relance Lupopo dans la course à la qualification : le club compte désormais 4 points sur 9. Voici le classement du groupe C :

Mamelodie Sundowns 5 points +2

Al-Hilal 5 point +1

FC Lupopo 4 point -1

MC Alger 1 point -2