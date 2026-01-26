Congo-Kinshasa: Deux positions du M23 ciblées par des frappes de drones de l'armée congolaise à Walikale

Les Forces armées de la RDC (FARDC) et leurs partenaires Wazalendo ont bombardé, vendredi 23 janvier, deux positions des rebelles de la coalition AFC/M23 à l'aide de drones à Walikale, au Nord-Kivu.

Des sources concordantes indiquent que ces frappes ont visé les collines dominant les villages de Mpety et Mindjendje, dans la localité de Banakindi.

Selon ces sources, le village de Mpety, situé à environ 18 km de Pinga, abrite une importante base logistique de l'AFC/M23.

Le bilan humain et matériel de ces attaques reste inconnu.

Ces frappes interviennent 24 heures après des bombardements à Buleusa (groupement Ikobo, Walikale) et à Kikuku (Rutshuru). Le même vendredi, les FARDC et Wazalendo ont repoussé une attaque rebelle sur la colline de Nkobe, toujours à Walikale.