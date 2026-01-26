Burkina Faso: Souveraineté économique - Le patronat burkinabè prépare un forum majeur

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce vendredi 23 janvier 2026, une délégation de la Confédération générale des entreprises du Faso (COGEF), anciennement Conseil national du patronat burkinabè (CNPB), conduite par son président, Idrissa Nassa. La délégation est venue annoncer au chef du gouvernement la tenue prochaine d'un forum consacré à l'investissement souverain.

Le patronat burkinabè a réaffirmé, à cette occasion, son engagement à accompagner la vision de développement impulsée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. « Dans le cadre des missions de la COGEF, nous menons une série de sensibilisations auprès des acteurs économiques afin qu'ils s'inscrivent dans la dynamique du chef de l'Etat pour une économie souveraine et indépendante.

A ce titre, nous prévoyons, début février, l'organisation d'un forum pour l'investissement souverain, destiné à mobiliser davantage nos membres autour de la production, de la transformation et de l'exploitation des ressources naturelles », a indiqué Idrissa Nassa.

Le chef du gouvernement a salué l'engagement du patronat et l'initiative de ce forum, souhaitant qu'il constitue un cadre d'échanges constructifs entre investisseurs nationaux et gouvernement, débouchant sur des actions concrètes et innovantes. Il a également assuré les acteurs économiques de la disponibilité du gouvernement à accompagner toutes les initiatives qui s'inscrivent dans la vision de souveraineté économique portée par le président du Faso.

« Le Premier ministre s'est engagé à nous assister pour le succès des unités industrielles et des structures que nous allons mettre en place. Nous sortons réconfortés par le soutien du gouvernement.

A l'issue du forum, nous passerons à la mise en œuvre concrète des structures de production afin d'avoir un impact significatif pour les populations », a ajouté le président de la COGEF. Cette audience illustre la convergence de vues entre le gouvernement et le secteur privé en faveur du renforcement de la souveraineté économique nationale. Elle s'inscrit dans la dynamique d'un partenariat stratégique indispensable pour relever les défis économiques et sociaux du Burkina Faso.