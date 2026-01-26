Burkina Faso: Souveraineté numérique - Le gouvernement inaugure deux datacenters

Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques a inauguré des infrastructures de stockage des données et d'hébergement de plateformes numériques (Datacenters), vendredi 23 janvier 2026, à Ouagadougou.

Le gouvernement burkinabè poursuit ses efforts en matière de sécurisation et de maitrise des données stratégiques de l'Etat. En effet, le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques a inauguré deux datacenters modulaires de l'administration publique, vendredi 23 janvier 2026, à Ouagadougou. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

La ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo, a expliqué qu'un datacenter modulaire est une infrastructure de stockage des données et d'hébergement de plateformes numériques. Il loge, a-t-elle poursuivi, les serveurs numériques qui stockent les données dématérialisées de l'Etat civil, de la santé, de la fiscalité ou encore de la fonction publique.

Selon la ministre, l'inauguration de ces deux datacenters modulaires qui a coûté plus de 15 milliards F CFA contribue significativement à l'ambition du gouvernement d'accélérer la transformation digitale du pays.

De son avis, ces infrastructures permettront d'héberger les plateformes issues de la dématérialisation des procédures administratives et de rapatrier progressivement les données encore hébergées à l'extérieur. « L'objectif est clair : zéro donnée de l'administration publique à l'extérieur », a-t-elle relevé, tout en saluant l'engagement des équipes techniques, des partenaires financiers et des prestataires privés. Le Premier ministre a précisé que les datacenters inaugurés disposent d'une capacité de stockage de 3000 téraoctets, avec une puissance de calcul largement supérieure à celle de 2015.

Une utilisation rigoureuse

Après avoir visité les installations, il a salué la qualité des équipements ainsi que le professionnalisme des équipes techniques chargées de leur exploitation. Pour lui, l'inauguration de ces infrastructures va bien au-delà d'un simple événement technique.

Elle constitue, a-t-il indiqué, un acte politique fort, un acte de souveraineté et une étape décisive dans la construction d'un Etat modèle, maître de ses choix, de ses outils et de ses données. Selon le chef du gouvernement, la transformation digitale n'est pas une option sectorielle, mais un levier stratégique de la Révolution progressiste populaire engagée sous l'impulsion du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Dans un contexte mondial marqué par la centralité des données, il a rappelé que leur maîtrise constitue un enjeu vital de sécurité nationale, d'indépendance et de dignité. « Celui qui ne maîtrise pas ses données s'expose à la dépendance, à la vulnérabilité et à la domination », a-t-il averti.

De ce fait, M. Ouédraogo a invité les acteurs à une utilisation rigoureuse, responsable et disciplinée de ces infrastructures. Il a insisté sur la nécessité de rationaliser les investissements numériques et de mutualiser les ressources au sein des l'administration publique.

A cet effet, des instructions claires ont été données pour le rapatriement de toutes les plateformes et données de l'administration actuellement hébergées dans des centres privés ou à l'étranger. Cette orientation, a précisé le chef du gouvernement, relève de l'intérêt supérieur de la Nation.

Il a également annoncé une prochaine étape majeure qui est la construction d'un datacenter national répondant à des normes internationales encore plus exigeantes et doté de capacités accrues. Pour lui, cette infrastructure devra servir aussi bien les besoins de l'administration publique que ceux du secteur privé, des ONG et des institutions nationales afin de soutenir durablement l'écosystème numérique du Burkina Faso.