L'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Kontiebo, a présidé la messe de clôture de l'année jubilaire des 100 ans du petit séminaire de Saint-François de Sales de Pabré, samedi 24 janvier 2026, dans la commune rurale de Pabré.

Le 25 janvier 2025, le petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré ouvrait l'année jubilaire de ses 100 ans d'existence et plusieurs activités commémoratives et festives l'ont marquée. Placée sur le thème : « 100 ans du petit séminaire de Pabré : Deo Gracias, œuvrons pour son rayonnement », le clou des activités a été la messe de clôture, samedi 24 janvier 2026, dans la commune rurale de Pabré. C'est l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur (Mgr) Prosper Kontiebo, qui a présidé la messe de clôture.

La célébration a connu la présence de nombreux évêques, prêtres, séminaristes, anciens-séminaristes, religieux et religieuses, fidèles catholiques et d'autres confessions religieuses. Une délégation gouvernementale composée du ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré et du ministre de l'Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana, représentant tous le Premier ministre, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, a pris part à la célébration.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La confirmation de 27 petit-séminaristes, la consécration eucharistique et l'action de grâces ont été les moments forts de la célébration de la messe. L'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Kontiebo, au cours de l'homélie, a fait l'historique du petit séminaire de Pabré à travers son fondateur Mgr Joanny Thévenoud. Tout en rendant grâce à Dieu pour les 100 ans de vie du séminaire, il a rappelé que plus de 3 000 séminaristes y sont passés, dont plus de 300 consacrés prêtres.

La bénédiction du Pape

A l'occasion, il a invité les familles à soutenir le petit séminaire de Pabré. « Il faut que nos familles chrétiennes soient des terrains fertiles pour les vocations », a-t-il souhaité. Aux petits séminaristes, il a exprimé ses vives félicitations pour l'année jubilaire réussie.

Le nonce apostolique, représentant le Saint-Siège au Burkina Faso, Mgr Eric Soviguidi, a transmis le message du Pape Léon XIV. Le Pape a accordé sa bénédiction apostolique aux jubilaires. Il a félicité les séminaristes et anciens-séminaristes qui ont contribué à l'édification du séminaire et de l'Eglise catholique au Burkina.

Il s'est réjoui de savoir que de ce séminaire est sorti de bons serviteurs de Dieu, 2 présidents du Faso, de nombreux membres de gouvernement, des autorités politiques, civiles et militaires, d'éminentes personnalités ayant toujours gardé la foi en christ. Le ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré, a justifié la présence du gouvernement à la célébration.

« Notre présence vient traduire notre engagement sans faille à accompagner toute initiative de développement et tout acteur de développement dans son œuvre », a-t-il dit. Le Supérieur du petit séminaire de Pabré, Abbé Vincent Ilboudo, a remercié l'ensemble des acteurs qui se sont engagés pour la réussite du jubilé d'eau. Le président du comité de pilotage du jubilé, Joseph Tapsoba, a confié que les travaux de réhabilitation du séminaire vont se poursuivre jusqu'en mi-avril.