Afrique de l'Ouest: Confédération des Etats du Sahel - Le président de la Cornrnission nationale échange avec le Prernier rninistre

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, le vendredi 23 janvier 2026, une délégation de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel (CN-CES), conduite par son président, Bassolma Bazié. L'objectif de cette rencontre était de présenter l'état d'avancement des travaux de la Commission nationale.

A l'issue de l'audience, le président de la Commission, Bassolma Bazié, a indiqué que, depuis son installation, la Commission nationale a conduit plusieurs activités majeures. Parmi celles-ci figurent l'organisation de conférences régionales dans les 13 régions du Burkina Faso, en cohérence avec sa mission de sensibilisation et d'information des populations.

La Commission a également effectué des missions au Mali et au Niger afin de contribuer à la mise en œuvre de l'an 1 de la feuille de route confédérale, sous la coordination du Président de la Transition malienne, le général d'armée Assimi Goïta.

Le président de la CN-CES a souligné l'accompagnement constant des autorités burkinabè, en particulier du Premier ministre, d'où l'importance de lui présenter régulièrement l'évolution des missions assignées et les préoccupations nécessitant des ajustements pour un meilleur fonctionnement de la Commission. Au terme des échanges, le Premier ministre a salué le travail accompli par la Commission nationale et a rassuré ses interlocuteurs de sa disponibilité à lever les difficultés soulevées, en concertation avec les ministères et institutions concernés.

Ce soutien constant constitue, selon le président de la Commission, un signal fort pour la bonne conduite des missions confédérales. Dans les mois à venir, la CN-CES prévoit d'intensifier la conscientisation au niveau provincial, convaincue que la Confédération des Etats du Sahel « ne saurait se construire uniquement dans les bureaux ». Bassolma Bazié a également appelé les citoyens à soutenir et protéger les leaders chargés de cette mission historique.

En rappel, la Confédération des Etats du Sahel découle de la rencontre historique des trois chefs d'Etat à Niamey, le 6 juillet 2024, au cours de laquelle a été signé le traité instituant la Confédération. Ce traité prévoit la mise en place, dans chaque Etat membre, d'une commission nationale chargée de la mise en œuvre des décisions confédérales.

Au Burkina Faso, cette volonté s'est traduite par le décret n°1329 du 6 novembre 2024 portant création de la Commission nationale, suivi du décret n°1568 du 9 décembre 2024 nommant son président, puis du décret n°1648 du 23 décembre 2024 consacrant la nomination de trois vice-présidents représentant les trois piliers fondamentaux de la Confédération : diplomatie, développement et défense-sécurité.