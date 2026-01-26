Sénégal: Axe Dakar-Rabat - Les chiffres clés d'une coopération économique en pleine croissance

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, effectue à partir de ce lundi 26 janvier 2026 une visite officielle au Royaume du Maroc, à l'occasion de la tenue de la 15e session de la Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine. Ce déplacement s'inscrit dans une dynamique de consolidation des liens historiques et du partenariat stratégique qui unissent Dakar et Rabat.

Selon le document du Bureau d'information et de communication du gouvernement (Bic-Gouv), « le Sénégal et le Maroc entretiennent des relations à la fois solides et exemplaires », portées par une coopération dense et multisectorielle. Celle-ci couvre des domaines aussi variés que l'économie et les finances, l'enseignement supérieur, la santé, la défense et la sécurité, l'agriculture, l'énergie, les mines, la pêche, l'hydraulique, l'habitat ou encore la justice.

Des échanges commerciaux en nette progression

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur le plan économique, les relations commerciales entre les deux pays affichent une dynamique soutenue. En 2024, les exportations sénégalaises vers le Maroc sont estimées à 24,7 milliards de FCfa, soit une hausse de 26,2 % par rapport à 2023, où elles s'élevaient à 19,6 milliards de Fcfa. Cette progression est principalement portée par « les performances des secteurs halieutique et agroalimentaire », précise le document officiel.

Les produits exportés vers le marché marocain sont dominés par les poissons frais, les conserves de thon et de sardine, la pâte d'arachide, la noix de coco, la noix de cajou, ainsi que des produits horticoles tels que les piments et les mangues.

Dans le même temps, les importations sénégalaises en provenance du Maroc ont atteint 147 milliards de Fcfa en 2024, en hausse de 19,2 % par rapport à 2023. Elles sont constituées essentiellement de produits manufacturés et de consommation courante, notamment les pâtes alimentaires, le couscous, les pains préparés, les détergents, les savons, les produits de boulonnerie et de visserie, ainsi que des fruits et légumes, en particulier les agrumes.

Un ancrage croissant des investissements marocains

La coopération économique se traduit également par une présence significative des investissements directs étrangers marocains au Sénégal. Le stock d'IDE marocains est passé d'environ 105 millions de dollars US en 2016-2017 à près de 136 millions de dollars en 2019, marquant, selon le document, « un ancrage financier et stratégique croissant des groupes marocains au Sénégal ».

Ces investissements concernent des secteurs clés tels que les services financiers, l'immobilier, les télécommunications, l'agroalimentaire, la pharmacie, l'énergie, les Btp, les mines et les services. Cette dynamique est soutenue par l'implantation de grandes institutions bancaires marocaines, dont BMCE Bank, Attijariwafa Bank et la Banque centrale populaire à travers Banque Atlantique, ainsi que des acteurs de la microfinance et des assurances, à l'image d'Amifa et de Wafa Assurance.

Une coopération ancienne, structurée et multidimensionnelle

La relation entre le Sénégal et le Maroc repose sur « des liens culturels et civilisationnels anciens », hérités d'un long historique d'échanges entre les deux peuples. Les relations diplomatiques ont été formalisées dès novembre 1960, peu après l'indépendance du Sénégal, avec la signature du premier accord bilatéral entre les deux États.

Depuis lors, plus de 130 accords ont été conclus et près de 30 autres sont en cours de négociation, constituant un cadre juridique dense. L'axe Dakar-Rabat a connu un nouvel élan avec les visites de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Dakar en 2013, 2015 et 2016.

Au plan multilatéral, le partenariat stratégique se manifeste par une convergence de vues sur les grands dossiers régionaux et internationaux, tandis qu'au niveau bilatéral, il se traduit par des consultations régulières, des visites officielles et une participation mutuelle aux sommets et forums organisés dans les deux pays.

Des secteurs clés au coeur du partenariat

La coopération sénégalo-marocaine s'illustre également dans l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, avec des offres réciproques de bourses et une forte mobilité estudiantine. Dans le transport aérien, la Royal Air Maroc assure quatorze vols hebdomadaires entre les deux pays, contre cinq pour Air Sénégal SA.

Dans le secteur de l'énergie, l'Office national de l'électricité du Maroc (One) bénéficie de deux concessions d'électrification rurale couvrant notamment les zones de Saint-Louis-Dagana-Podor et de Louga-Kébémer-Linguère. En matière de santé, la coopération se renforce à travers des formations, des échanges d'expériences et l'implantation au Sénégal de l'unité pharmaceutique « West Afric Pharma », filiale des laboratoires marocains Sothema.

Les domaines de la défense et de la sécurité, de l'agriculture, des mines, de la pêche, de l'hydraulique, de l'habitat, de l'élevage et de la justice figurent également parmi les axes majeurs de cette coopération qualifiée de « dynamique et exemplaire » par le document du Bic-Gouv.