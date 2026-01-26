Sénégal: Diplomatie - Sénégal-Maroc, un jeu collectif

L'épisode CAN fermé, le Sénégal et le Maroc ouvrent, ce lundi (aujourd'hui) à Rabat, la capitale marocaine, une nouvelle page de leur coopération bilatérale avec la tenue, pour la première fois, d'une Haute Commission mixte, marquée par la présence de leurs Premiers ministres respectifs, Ousmane Sonko (Sénégal) et Aziz Akhannouch (Maroc).

RABAT - Ce format inédit traduit le caractère stratégique et multidimensionnel d'un partenariat appelé à se renforcer, notamment sur les plans politique, économique, industriel et social.

Haute Commission mixte : mode d'emploi

Les commissions mixtes ont pour objectif de réactualiser et de renforcer le cadre juridique bilatéral, ainsi que de mettre en place des programmes d'application pour certains dispositifs existants. La nouveauté cette année est que la commission se tient pour la première fois au niveau des chefs de gouvernement, témoignant de l'importance stratégique de la coopération entre le Sénégal et le Maroc. Quant au format, il s'agit toujours d'échanges impliquant les ministres des Affaires étrangères.

Genèse de la Haute Commission

Le Sénégal et le Maroc ont décidé d'élever leurs travaux de coopération au niveau des chefs de gouvernement, compte tenu du caractère stratégique de leur relation et du volume des échanges bilatéraux. « Tous les départements ministériels des deux pays déploient en effet des activités de coopération. Dans ce contexte, lors de la visite au Maroc du ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang, en novembre dernier, les deux pays ont convenu de tenir cette commission en janvier, au niveau des deux Premiers ministres.

Déroulé de la visite de la délégation sénégalaise

Lundi : Haute Commission mixte Attendu à Rabat en début de matinée, le Premier ministre Ousmane Sonko coprésidera, avec son homologue marocain Aziz Akhannouch, l'ouverture de la Haute Commission mixte au siège du ministère des Affaires étrangères marocain. Les discussions porteront sur les axes prioritaires de la coopération bilatérale.

Mardi : Forum économique pour dynamiser investissements et commerce

Le forum économique bilatéral, prévu le lendemain de la commission mixte, s'inscrit dans la volonté commune du Sénégal et du Maroc de renforcer leurs relations économiques, en mettant l'accent sur l'investissement et le commerce. Les flux d'investissement marocains vers le Sénégal restent encore modestes, avec environ 100 millions USD en 2023. Du côté du commerce, les échanges bilatéraux ont connu une progression spectaculaire, passant de 98,5 millions USD en 2010 à près de 370 millions USD en 2024.

Cependant, cette croissance s'accompagne d'un déséquilibre important, la balance commerciale étant largement déficitaire au détriment du Sénégal. Le forum offrira l'opportunité de présenter les projets d'investissement au Sénégal, alignés sur l'Agenda 2050, et d'orienter les investisseurs vers les secteurs clés pour répondre aux besoins du pays.

Il permettra également de réfléchir à une meilleure structuration du commerce bilatéral et de définir des mécanismes pour rééquilibrer les échanges en faveur des exportations sénégalaises vers le Maroc. Organisé conjointement par les deux pays, ce rendez-vous économique vise à jeter les bases d'une coopération plus équilibrée, dynamique et durable.

Mardi après-midi : Rencontre avec la diaspora sénégalaise à Casablanca

Une rencontre du Premier ministre Ousmane Sonko avec la diaspora sénégalaise est également prévue mardi après-midi à Casablanca. « C'est un rendez-vous attendu tant par les autorités que par la communauté sénégalaise, afin d'échanger sur des questions liées à la situation des Sénégalais vivant au Maroc. L'objectif est de présenter tous les programmes que l'État déploie en faveur de la diaspora, y compris celle résidant au Maroc, et de recueillir leurs préoccupations pour y répondre de manière appropriée », explique une source proche des officiels sénégalais. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre des déplacements du Premier ministre, du Président de la République ou du ministre des Affaires étrangères, qui visent essentiellement ces axes.

« La communauté sénégalaise au Maroc est bien intégrée et active dans de nombreux secteurs économiques et sociaux », poursuit une autre source. La diaspora joue un rôle essentiel dans le renforcement des relations bilatérales, non seulement par son intégration réussie, mais aussi par sa contribution à la promotion économique, culturelle et sportive. Les préoccupations de la diaspora sénégalaise au Maroc ont toujours été prises en compte par les autorités sénégalaises », poursuit notre source.

Mercredi : Partenariat stratégique avec le Groupe OCP

Dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et le Maroc, un segment spécifique sera consacré, mercredi, au phosphate, un secteur stratégique pour le développement économique du Sénégal. Le Groupe OCP (anciennement Office chérifien des phosphates), acteur majeur du marché mondial des phosphates, s'affirme comme un partenaire clé dans la valorisation de la filière engrais-phosphate. Ce segment portera notamment sur un projet structurant situé à Matam, dans le nord du Sénégal. Inspiré du modèle de l'OCP, ce projet vise à créer un véritable écosystème local autour de la production et de la transformation des engrais phosphatés. « Au-delà de l'investissement industriel, il s'agit de générer des retombées économiques pour l'ensemble de la région, en créant de nouvelles opportunités d'emploi et en renforçant la chaîne de valeur agricole », précisent les autorités sénégalaises.Les échanges autour de cette filière auront lieu avec l'OCP, dont le siège se trouve près de Marrakech, dans un site stratégique pour le groupe.

Ce type de coopération illustre la volonté du Sénégal et du Maroc de renforcer leurs liens dans des secteurs à forte valeur ajoutée, au bénéfice des deux économies.