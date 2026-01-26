Sénégal: Lutte contre le paludisme - Près de 10 000 moustiquaires distribuées à Tambacounda

L'honorable député Mouramini Kaba a procédé, dimanche, à la remise gratuite de près de 10 000 moustiquaires imprégnées d'insecticide aux populations du département de Tambacounda. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la lutte contre le paludisme dans une zone classée à forte prévalence.

TAMBACOUNDA: Mouramini Kaba a remis, hier, près de 10 000 moustiquaires imprégnées aux populations du département de Tambacounda. La cérémonie de remise symbolique s'est tenue au quartier Plateau, en présence des autorités sanitaires et des bénéficiaires. « Nous sommes réunis ici pour remettre gracieusement ces 10 000 moustiquaires aux populations de Tambacounda », a déclaré le parlementaire. Selon lui, l'essentiel de ces moustiquaires est destiné aux habitants de la commune de Tambacounda, en particulier ceux vivant le long de la vallée morte du Mamacounda, une zone où la prolifération des moustiques vecteurs du paludisme est très élevée. Par ailleurs, 500 moustiquaires ont été distribuées aux populations du village de Botou, dans la commune de Sinthiou Maléme. L'initiative vise selon le mécène à renforcer la lutte contre le paludisme dans une zone classée à forte prévalence.

À en croire le député, ce geste découle d'un constat alarmant : la région de Tambacounda figure parmi les zones rouges en matière de transmission du paludisme.

L'activité a également enregistré la présence du coordonnateur national du Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp), Aliou Thiongane. Ce dernier a salué l'engagement du député, estimant que cette action contribuera de manière significative à freiner la progression de la maladie et à sortir la localité de la zone à forte transmission.

Il a, par ailleurs, invité les autres députés à faire de même afin que le paludisme soit éradiqué du territoire national. Revenant sur le mode d'utilisation des moustiquaires, le coordonnateur a exhorté les bénéficiaires à en faire un usage adéquat.