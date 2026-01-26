Sénégal: Saraya - L'éboulement d'un site d'orpaillage fait six morts

Le bilan d'un éboulement survenu dans le périmètre de la société minière Afrigold continue s'est alourdi. Initialement estimé à quatre morts, il est désormais porté à six victimes, selon une source proche des opérations de secours.

Les équipes de recherche, qui ont repris les opérations ce dimanche, ont réussi à retrouver deux nouveaux corps ensevelis sous les décombres. Sur le site du drame, les secours ont travaillé dans des conditions difficiles, en raison de l'instabilité du terrain et des risques d'effondrement supplémentaires. Face à ces contraintes, les opérations ont été suspendues jusqu'au lundi afin de garantir la sécurité des intervenants et de poursuivre les recherches dans de meilleures conditions.

Les autorités locales suivent de près l'évolution de la situation, tandis que des appels se multiplient pour un renforcement des mesures de sécurité dans les zones d'exploitation minière.

Cet éboulement est survenu le 24 janvier 2025 vers 10 heures dans le périmètre de la société AfriGold situé à l'ouest du village de Gamba-Gamba, commune de Bembou dans le département de Saraya.

Selon des témoignages sur place, alors qu'un groupe d'orpailleurs clandestins venus de tous les coins de la localité avaient assailli la zone et s'activaient autour des fosses d'extraction, les parois du site se sont brusquement affaissés piégeant les victimes sous d'importantes masses de sable et de terre.