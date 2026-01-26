Le commissariat urbain de Tivaouane a interpellé, le 16 janvier dernier, deux jeunes âgés de 18 et 20 ans qui tentaient de vendre une moto Jakarta au quartier Pambal, à Tivaouane. Informés par une source anonyme, les hommes de l'adjudant Ba se sont rendus sur les lieux où ils ont trouvé les deux suspects en possession d'une moto Jakarta déclarée volée.

Les éléments du commissariat urbain leur ont alors demandé de présenter les pièces de la moto qu'ils essayaient de vendre. Incapables de fournir les documents requis, les deux jeunes ont été interpellés et conduits au commissariat. Dans un premier temps, ils ont nié les faits qui leur étaient reprochés.

Cependant, à l'issue d'un interrogatoire approfondi, ils ont fini par passer aux aveux avant de procéder à la reconstitution des faits avec les limiers. Ils ont révélé avoir dérobé la moto dans une maison située au quartier Kawsara 1, à Tivaouane, au moment où son propriétaire l'avait garée pour prendre une pause, aux environs de 15 heures.

Profitant de l'absence du propriétaire, les deux mis en cause ont subtilisé la moto. Identifié, le propriétaire a été invité à déposer une plainte et à présenter les papiers du véhicule, qu'il a finalement pu récupérer.

Au terme de l'enquête, les deux jeunes, ayant reconnu leur forfait, ont été déférés devant le parquet de Thiès pour répondre du délit de vol en réunion.