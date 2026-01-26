Cote d'Ivoire: Lily's Talks - Des professionnelles partagent les clés de l'autonomie financière des femmes par l'immobilier

Lily's Talks (conférences et masterclass), initiée par Tchoum Marie-Josette, épouse Fagnidi, a organisé le samedi 24 janvier 2026, au BNB Hôtel & Spa de Cocody 8e tranche, une masterclass suivie d'un panel autour du thème : « L'immobilier, une clé d'autonomie financière pour les femmes ».

Consultante en communication marketing et institutionnelle, Mme Tchoum a expliqué que cette initiative est née du constat que de nombreuses femmes souhaitent investir dans l'immobilier sans en maîtriser les contours. L'objectif, selon elle, était de créer un cadre d'échanges et de réseautage, permettant de partager expériences, astuces et réalités du secteur, sans tabou. Elle a rappelé que l'immobilier peut générer des revenus récurrents et offrir une liberté financière, à condition d'y entrer de façon progressive et structurée.

Sa masterclass a porté sur cinq étapes essentielles du parcours immobilier : la clarification de l'objectif, le démarrage progressif à partir de ses moyens, la prise en compte des aspects juridiques, l'analyse de la rentabilité et l'importance de l'entourage et de la formation. Elle a illustré son propos par son expérience personnelle, notamment la sous-location au sein de sa propre résidence, présentée comme une approche moins risquée pour les débutantes.

Paneliste, Mme Stéphanie Kane, gérante de la Société Antilles Immobilier et Expertise Design, a centré son intervention sur la nécessité de la formation avant toute professionnalisation dans l'immobilier. Elle a invité les femmes à choisir un segment précis du secteur , gestion locative, location saisonnière ou intermédiation en fonction de leur vision et de leur disponibilité, recommandant un démarrage en temps partiel afin de mieux maîtriser les exigences juridiques et opérationnelles.

Mme Audrey Dié, responsable de Service Gold, spécialisée en location saisonnière, a pour sa part mis en avant ce créneau comme un levier accessible d'indépendance financière pour les femmes. Elle a souligné l'importance de l'organisation, de l'intégrité et de la présentation personnelle, estimant que la confiance accordée aux femmes par les clients constitue un atout dans un secteur exposé aux risques d'arnaques. Elle a également illustré ses propos par des exemples de réinvestissement progressif des revenus générés.

Cette première édition de Lily's Talks se veut une étape introductive. Les organisateurs annoncent déjà une prochaine rencontre, axée sur l'épargne et les mécanismes de financement immobilier.