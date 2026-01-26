Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce jour, au Palais de la Rénovation, une audience aux représentants syndicaux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, notamment le Collectif Intelligence, le SNEC-UOB et le SNEC-USTM.

Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique d'un dialogue permanent privilégiée par le Chef de l'État pour préserver l'intérêt supérieur de la Nation et consolider la paix sociale. Elle a permis d'aborder, dans un climat de franchise, de transparence et de sérénité, les préoccupations exprimées par les personnels ATOS et les enseignants-chercheurs, à la suite du dépôt d'un préavis de grève.

A l'écoute des revendications, le Président de la République a reconnu la légitimité des attentes liées à l'amélioration des conditions de travail et de vie des acteurs du secteur, tout en réaffirmant l'importance de la cohésion nationale et de la continuité du service public de l'enseignement supérieur.

Il a rappelé que la recherche scientifique et la formation universitaire constituent des leviers stratégiques du développement national.

Guidé par une posture de responsabilité et de recherche de solutions durables, le Chef de l'État a proposé une méthode concertée de sortie de crise, traduite par la mise en place immédiate d'une Commission Tripartite associant les organisations syndicales, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère en charge du Budget.

Cette instance aura pour mission d'examiner les points de blocage et d'ouvrir un cadre structuré de discussions, notamment sur les questions administratives, financières et les arriérés.

Les syndicats ont salué la qualité des échanges et se sont engagés à informer leurs bases respectives des conclusions de cette audience, en vue de la suspension ou de la levée formelle des préavis de grève.

Par cette démarche inclusive et responsable, le Président de la République a réaffirmé sa volonté de gouverner par l'écoute et l'action, en transformant les revendications sociales en opportunités de réforme et de progrès.

La franchise, la clarté et la sérénité qui ont marqué les échanges ont permis de faire émerger des perspectives concrètes, nourrissant un réel espoir pour l'ensemble de la communauté universitaire.

Cette audience marque ainsi le passage d'une phase de tension à une dynamique de gestion concertée et apaisée des dossiers, au service de la stabilité sociale et du développement du pays.