Gabon: Rentrée solennelle 2026 - La JCI Gabon s'engage pour un leadership renforcé

26 Janvier 2026
Gabonews (Libreville)
Par DRB

La Jeune Chambre Internationale Gabon (JCI Gabon) a officiellement lancé ses activités pour l'année 2026 à l'occasion de sa 32e rentrée solennelle, organisée ce samedi 24 janvier à Libreville.

La cérémonie s'est tenue sous la houlette du président national 2026, Ronnyld Ndoume.

Placée sous le signe du renforcement du leadership, cette rentrée solennelle a été marquée par une session de formation à l'intention des leaders locaux et nationaux.

La formation a été animée par Steeve Mouwendji, formateur certifié Head Trainer et sénateur JCI n°76634.

Elle s'inscrit dans la dynamique de développement des compétences prônée par la JCI Gabon et a réuni plus d'une vingtaine de membres et sympathisants.

« Un leader qui cesse d'apprendre cesse d'être un leader », rappelle John C. Maxwell, une citation qui résume l'esprit de cette initiative axée sur l'apprentissage continu.

Autre temps fort de cette 32e rentrée solennelle : la tenue de l'Assemblée générale ordinaire, marquant le démarrage officiel des activités de la JCI Gabon pour l'exercice 2026.

À cette occasion, le président national entrant a présenté son plan d'action pour son mandat. Il a annoncé faire de la formation une priorité, avec pour thème : « Guider, rassembler, progresser ». Il a également invité la jeunesse gabonaise à s'impliquer davantage dans le mouvement.

« J'invite les membres, partenaires et sympathisants à participer activement aux activités de la Jeune Chambre durant l'année 2026 », a-t-il déclaré.

L'événement s'est achevé par un dîner de gala.

Au plan international, la JCI est dirigée pour le mandat 2026 par Alejandra Castillo Saavedra, issue de la JCI Bolivie.

Elle succède à Keisuke Shimoyamada et conduit l'organisation mondiale sous le thème « Lead, Connect, Evolve ».

