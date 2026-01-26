Afrique de l'Ouest: Sédhiou - Une alliance sous-régionale pour la protection de l'environnement en gestation

La conférence environnementale sous-régionale, ouverte dimanche à Diallocounda, un village de l'arrondissement de Bogal, dans la région de Sédhiou (sud), marque un tournant décisif dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest, ont salué les organisateurs.

Pendant trois jours, cette localité située dans l'arrondissement de Bogal, a été le point de ralliement d'une mobilisation environnementale réunissant des acteurs engagés venus du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et du Ghana, en vue de la mise sur pied d'une alliance sous-régionale.

Les échanges ont porté sur les causes du changement climatique, ses impacts sur les écosystèmes et les communautés, ainsi que sur les stratégies de prévention, notamment contre la déforestation.

Lamine Seydi Kane, président de l'association pour la protection des ressources naturelles en Guinée-Bissau, s'est réjoui de la réussite de cette rencontre, soulignant la nécessité de structurer les efforts à l'échelle régionale.

"Cette conférence n'est qu'un début. Nous devons créer une organisation sous-régionale forte, capable de coordonner les actions, mutualiser les ressources et porter une voix commune face aux défis environnementaux", a-t-il notamment préconisé.

Il a ainsi plaidé pour un soutien accru des États, notamment du Sénégal, dont le "rôle stratégique dans la sous-région est reconnu".

"Nous comptons sur l'État du Sénégal pour reconnaître officiellement nos organisations. Cette reconnaissance est essentielle pour organiser d'autres rencontres, sensibiliser les populations et influencer les politiques publiques", selon le président de l'association pour la protection des ressources naturelles en Guinée-Bissau.

Sékou Dianko, un militant écologiste gambien a, de son côté, souligné "l'urgence de fédérer les efforts pour faire face à la déforestation galopante, alimentée par les actions humaines irresponsables".

Il a également lancé un appel à la vigilance transfrontalière, exhortant les acteurs des pays voisins à "maintenir une veille active et à alerter contre les agissements des personnes mal intentionnées qui pillent nos forêts".

Mamadou Saidou Diallo, président de l'Association des volontaires pour la protection de l'environnement (AVPE), a exprimé sa fierté de voir les pays voisins unis autour d'une même cause, rappelant toutefois les difficultés rencontrées par les volontaires sur le terrain.

"Nous menons des opérations de reboisement, de contrôle et de sensibilisation sans les moyens nécessaires. Il est temps que les gouvernements nous appuient concrètement", a-t-il plaidé.

"Les populations doivent devenir des alliées actives, notamment en signalant les actes de destruction des ressources naturelles aux autorités compétentes", a insisté M. Diallo.

Présent à la cérémonie de clôture, Mamadou Sow, adjoint au sous-préfet de Bogal, a salué la forte mobilisation et la diversité des délégations.

"Aujourd'hui, c'est l'Afrique en miniature qui est réunie à Sédhiou. Les défis environnementaux ne connaissent pas de frontière. Seule une synergie d'actions peut nous permettre de les relever", a dit l'officiel sénégalais.

Il a promis de transmettre aux autorités compétentes les doléances exprimées, notamment la reconnaissance des organisations locales et le soutien aux initiatives citoyennes.

Les participants ont unanimement reconnu que la préservation de l'environnement est une responsabilité collective, qui nécessite une mobilisation continue, des politiques publiques ambitieuses et un appui aux initiatives locales.