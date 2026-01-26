Sénégal: Arrivée du Premier ministre Ousmane Sonko à Rabat

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, est arrivé tôt lundi matin à Rabat, pour une visite officielle au Maroc coïncidant avec la 15e Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine, a constaté l'envoyé spécial de l'APS.

A son arrivée à l'aéroport de Rabat, peu après 7 heures GMT, le chef du gouvernement sénégalais a été accueilli par son homologue Aziz Akhannouch et d'autres officiels marocains.

La délégation de M. Sonko comprend plusieurs ministres dont Cheikh Niang (Affaires étrangères et Sénégalais de l'extérieur), Daouda Ngom (Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation), Serigne Guèye Diop (Industrie et Commerce), Abdourahmane Sarr (Economie, Plan et Coopération) et Mabouba Diagne (Agriculture, Élevage et Souveraineté alimentaire).

Cette visite officielle s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens "historiques très forts et du partenariat stratégique entre Dakar et Rabat", selon un dossier de presse portant sur cette mission.

"La vitalité de la coopération entre les deux pays frères s'illustre à travers plusieurs domaines, allant de l'économie aux finances, en passant par des secteurs aussi stratégiques que l'enseignement supérieur, la santé, la défense et la sécurité, l'agriculture, l'énergie, les mines, la pêche, l'hydraulique, l'habitat, la justice..", explique le document réalisé par le Bureau d'information gouvernemental (BIG-Gouv)

Les échanges commerciaux entre le Sénégal et le Maroc ont connu une progression soutenue au cours des dernières années, d'après le BIG-Gouv.

Il signale qu'en 2024, les exportations du Sénégal vers le Maroc sont estimées à 24,7 milliards de francs CFA, enregistrant une hausse significative de 26,2% par rapport à 2023 (19,6 milliards FCFA).

Le document explique que cette progression reflète principalement la performance de produits issus des secteurs halieutique et agroalimentaire, qui constituent l'essentiel de l'offre exportée vers le marché marocain.

Concernant les importations sénégalaises en provenance du Maroc, elles se sont établies à 147,0 milliards en 2024, en hausse de 19,2% par rapport à 2023 (123,4 milliards FCFA), après une progression plus marquée de 33,6% entre 2022 et 2023.