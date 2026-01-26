Sénégal: Louga - Le CRFPE forme plus de 320 enseignants dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut Al-Azhar

Louga — Le Centre régional de formation du personnel de l'éducation (CRFPE) de Louga a abrité, ce week-end, la troisième édition d'une session de formation organisée à l'intention de 329 enseignants des écoles privées Al-Azhar et d'autres établissements partenaires, dans une optique de renforcement des capacités pédagogiques et didactiques.

"Cette formation, initiée par l'Institut Al-Azhar à travers son directeur régional, Serigne Mouhamadane Mbacké, fils de feu Serigne Mourtalla Mbacké, s'inscrit dans le cadre du partenariat liant cette école privée au CRFPE, sous la coordination de l'inspection d'académie de Louga", a précisé l'inspecteur Amadou Diop, dimanche, à l'issue de la cérémonie de clôture.

Selon M. Diop, directeur du Centre régional de formation du personnel de l'éducation de Louga, cette initiative vise à améliorer les pratiques pédagogiques des enseignants, du préscolaire au moyen-secondaire, afin de contribuer à "un enseignement de qualité, inclusif et efficace", conformément à l'Objectif de développement durable numéro 4 (ODD 4).

"Il s'agit de renforcer les compétences des enseignants pour une meilleure adéquation entre l'offre et la demande éducatives et pour améliorer durablement la qualité du capital humain", a expliqué M. Diop.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a souligné que "la session a mobilisé 14 inspecteurs-formateurs pour encadrer 329 enseignants issus de 86 écoles, sur deux jours, autour des questions de didactique et de pédagogie".

"Les inspecteurs intervenants, tous spécialistes dans leurs domaines, ont accompagné les enseignants dans la révision de leurs méthodes d'enseignement afin d'améliorer les performances scolaires des apprenants", a-t-il ajouté.

De son côté, l'adjoint au directeur de l'école privée Al-Azhar, Serigne Youssoupha Diène, s'est félicité de la tenue de cette formation, soulignant l'importance du réseau Al-Azhar dans la région de Louga, qui couvre Louga, Kébémer, Thiolom Fall et Sagatta Gueth.

Les écoles privées Al-Azhar de la région de Louga comptent 74 établissements, 295 enseignants et près de 8 000 élèves, dont plus de 4 500 filles, a-t-il signalé.

Selon lui, ces écoles jouent un rôle social majeur en employant de nombreux enseignants et en prenant en charge "des milliers d'élèves qui, sans ce dispositif, seraient hors du système éducatif".

Serigne Youssoupha Diène a toutefois plaidé pour "un accompagnement de l'État, notamment à travers la prise en charge d'enseignants et l'appui en matériel scolaire, afin de renforcer les capacités d'accueil et d'améliorer les conditions de travail des enseignants".