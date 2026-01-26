Sénégal: Ligue 1 - Casa et AJEL se rapprochent du leader Gorée, Pikine surprend Jaraaf

Dakar — Le Casa Sports de Ziguinchor, AJEL de Rufisque et l'AS Pikine sont les grands gagnants de la 12e journée de la Ligue 1 de football à l'issue de laquelle ces trois clubs se rapprochent du leader du championnat, l'Union sportive de Gorée.
A domicile, le Casa a signé sa cinquième victoire de la saison en dominant (3-0) les huiliers de la Sonacos de Diourbel, trois points qui permettent à l'équipe de Ziguinchor de conforter sa deuxième place au classement avec 21 points, à deux longueurs du leader, Gorée.
Les Rufisquois d'AJEL ont aussi conservé leur troisième place, en prenant le dessus (1-0) sur Guédiawaye FC. Ils comptent le même nombre de points que le Casa Sports, qui se maintient à la deuxième place du classement grâce à un goal-average plus favorable.
A Dakar, au stade Léopold Sédar Senghor, l'AS Pikine a remporté le derby dakarois de cette 12e journée en battant (1-0) le Jaraaf. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Seydina Aboubacar Diouck à la 2e mn.
Les banlieusards enregistrent ainsi leur quatrième succès de la saison et se propulsent à la quatrième place du classement avec 19 points au compteur.
L'équipe de Génération Foot a fait une bonne opération, en venant à bout (2-1) de l'AS Cambérène en déplacement. Les Grenats s'emparent de la huitième place, avec 14 points au total.
L'Union sportive de Gorée, le leader, a été contraint au nul (0-0) par l'Union sportive de Ouakam (USO), samedi, au stade Djagaly Bagayoko. Avec ce match nul, les insulaires comptent 23 points.
Voici les résultats de la 12e journée :
Gorée -USO (0-0)
Teungueth FC-Wally Daan (0-0)
Jaraaf-AS Pikine (0-1)
Linguère-HLM (0-0)
Stade de Mbour-DSC (0-0),
Guédiawaye FC-AJEL (0-1)
Cambérène-Génération Foot (1-2)
Casa Sports-SONACOS (3-0)