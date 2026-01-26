Sénégal: Ligue 1 - Casa et AJEL se rapprochent du leader Gorée, Pikine surprend Jaraaf

26 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Casa Sports de Ziguinchor, AJEL de Rufisque et l'AS Pikine sont les grands gagnants de la 12e journée de la Ligue 1 de football à l'issue de laquelle ces trois clubs se rapprochent du leader du championnat, l'Union sportive de Gorée.

A domicile, le Casa a signé sa cinquième victoire de la saison en dominant (3-0) les huiliers de la Sonacos de Diourbel, trois points qui permettent à l'équipe de Ziguinchor de conforter sa deuxième place au classement avec 21 points, à deux longueurs du leader, Gorée.

Les Rufisquois d'AJEL ont aussi conservé leur troisième place, en prenant le dessus (1-0) sur Guédiawaye FC. Ils comptent le même nombre de points que le Casa Sports, qui se maintient à la deuxième place du classement grâce à un goal-average plus favorable.

A Dakar, au stade Léopold Sédar Senghor, l'AS Pikine a remporté le derby dakarois de cette 12e journée en battant (1-0) le Jaraaf. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Seydina Aboubacar Diouck à la 2e mn.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les banlieusards enregistrent ainsi leur quatrième succès de la saison et se propulsent à la quatrième place du classement avec 19 points au compteur.

L'équipe de Génération Foot a fait une bonne opération, en venant à bout (2-1) de l'AS Cambérène en déplacement. Les Grenats s'emparent de la huitième place, avec 14 points au total.

L'Union sportive de Gorée, le leader, a été contraint au nul (0-0) par l'Union sportive de Ouakam (USO), samedi, au stade Djagaly Bagayoko. Avec ce match nul, les insulaires comptent 23 points.

Voici les résultats de la 12e journée :

Gorée -USO (0-0)

Teungueth FC-Wally Daan (0-0)

Jaraaf-AS Pikine (0-1)

Linguère-HLM (0-0)

Stade de Mbour-DSC (0-0),

Guédiawaye FC-AJEL (0-1)

Cambérène-Génération Foot (1-2)

Casa Sports-SONACOS (3-0)

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.