Togo: Opération Koundjoaré - La Nation honore ses soldats disparus

25 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Faure Gnassingbé a présidé samedi au camp militaire Général Améyi, à Kara, une cérémonie d'hommage aux soldats togolais morts en 2025 dans le cadre de l'opération Koundjoaré.

La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables des institutions de la République, des membres du gouvernement, des hauts gradés des Forces armées togolaises et des familles des militaires disparus. Dans un climat de recueillement, le chef suprême des armées s'est incliné devant la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur.

À titre posthume, les militaires décédés ont été élevés au rang de Chevalier de l'Ordre du Mono, tandis que les soldats blessés ont reçu la médaille de la Vaillance. Des médailles et des drapeaux nationaux ont également été remis aux familles endeuillées.

Dans son allocution, le colonel Kodjo Amana, directeur général de la Gendarmerie nationale, a salué le courage, la discipline et le professionnalisme des troupes engagées dans la lutte contre le terrorisme dans la région des Savanes, réaffirmant la détermination des forces de défense à poursuivre leur mission.

La cérémonie a pris fin par un défilé militaire et paramilitaire, symbole de la cohésion et de la mobilisation des forces de défense et de sécurité face aux défis sécuritaires du nord du pays.

L'Opération Koundjoaré a été lancée pour faire face à la menace terroriste dans le nord du pays, en particulier dans la Région des Savanes.

