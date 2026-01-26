Togo: Des détenus utiles

Les autorités réfléchissent à la mise en place d'un programme de travail agricole impliquant les détenus des prisons civiles, avec un double objectif : améliorer la productivité et favoriser la réinsertion sociale, tout en contribuant à la lutte contre la surpopulation carcérale.

Cette initiative est à l'étude au sein des autorités judiciaires, en collaboration avec la Direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion (DAPR). Selon son directeur, le magistrat Adrissou Akibou, il s'agirait d'une peine à caractère correctif, axée sur l'utilité sociale et l'apprentissage de compétences utiles après la détention.

Le principe repose sur l'affectation volontaire et encadrée de détenus à des activités agricoles, en dehors des centres urbains. Ces travaux pourraient contribuer à la sécurité alimentaire tout en offrant aux participants une occupation structurante et valorisante.

Toutefois, les responsables soulignent que la mise en oeuvre d'un tel dispositif nécessite plusieurs préalables.

ll faudra notamment prévoir une logistique adaptée, en particulier des moyens de transport pour acheminer les détenus vers les sites agricoles, qui ne se situeront pas à Lomé. Le renforcement de la sécurité est également indispensable, avec le recrutement d'agents pénitentiaires supplémentaires.

Ces exigences impliquent un accroissement conséquent du budget alloué à l'administration pénitentiaire. « La solution est bonne, mais elle n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Les autorités y réfléchissent sérieusement », a assuré Adrissou Akibou.

Si elle aboutit, cette réforme pourrait marquer une évolution importante de la politique pénitentiaire togolaise, en mettant davantage l'accent sur la réinsertion, l'utilité sociale de la peine et la contribution au développement national.