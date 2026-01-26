Togo: Course au titre relancée après la 12e journée

26 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Les stades ont été animés en fin de semaine dernière à l'occasion de la 12e journée du championnat de première division, marquée par des rencontres disputées et peu prolifiques en buts.

Dans le choc de la journée, ASKO a réalisé une belle remontée devant son public en s'imposant face à Semassi (2-1). Menés à la pause, les joueurs de Kara ont su inverser la tendance en seconde période pour décrocher trois points précieux.

En forme ces dernières semaines, Unisport a confirmé sa bonne dynamique en venant à bout de AC Barracuda sur la plus petite des marges (1-0).

À Lomé, la situation reste compliquée pour AS OTR, battue à domicile par Entente II (2-3) au terme d'un match animé.

En déplacement à Atakpamé, Etoile Filante a signé la meilleure opération du week-end en s'imposant avec autorité face à AS Tambo (2-0).

La veille, le leader ASCK a été tenu en échec par AS Gbohloe-Su (0-0). Ce nul permet à l'ASKO de rejoindre l'ASCK en tête du classement.

Au total, 15 buts ont été inscrits lors de cette 12e journée.

Résultats

Asck 0-0 As Gbohloe-Su

Asko 2-1 Semassi

Unisport 1-0 Barracuda

As Tambo 0-2 Étoile filante

Dyto 2-0 Gomido

Espoir 1-1 As Binah

As OTR 2-3 Entente II

Classement

1-Asck 27 pts (+13)

2-Asko 27 pts (+8)

3-Barracuda 23 pts (+5)

4-Unisport 21 pts (+1)

5-Semassi 15 pts (-2)

6-Entente II 16 pts (+2)

7-Dyto 16 pts (+0)

8-Etoile filante 16 pts (+0)

9-Gbohloe-Su 14 pts (-1)

10-Espoir 13 pts (-5)

11-Tambo 13 pts (-4)

12-Gomido 12 pts (-4)

13-As OTR 11 pts (-5)

14-As Binah 6 pts (-7)

