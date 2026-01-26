Soudan: Le conseil des ministres tient sa première réunion de 2026 à Khartoum

Le Conseil des ministres a tenu aujourd'hui sa première réunion de l'année 2026 dans la capitale nationale Khartoum, sous la présidence du Premier ministre, Dr. Kamil Idris.

Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Khaled Al-Eiyser, a indiqué que cette réunion marque le lancement effectif et pratique du retour du gouvernement exécutif, avec l'ensemble de ses composantes, pour travailler depuis Khartoum. Il a précisé que la session a examiné plusieurs dossiers, notamment la question des redevances sur les routes nationales, pour lesquelles des décisions seront prochainement annoncées.

Le Conseil a pris connaissance d'un rapport confirmant le retour de l'exécutif à Khartoum, présenté par la ministre des Affaires du Conseil des ministres, Dr. Lamia Abdelghafar, ainsi que d'un rapport détaillé sur la lutte contre la contrebande et les drogues présenté par le ministre de l'Intérieur, le général de police Babakir Samra Mustafa.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La réunion a également discuté de la vision du Premier ministre concernant les grands projets structurants qui orienteront la stratégie de l'État pour la prochaine phase, et a examiné la plateforme d'échange des données et transactions gouvernementales « Baladna », ainsi que l'état de la transformation numérique et de l'interconnexion du pays, présentés par le ministre de la Transformation numérique et des Télécommunications, l'ingénieur Ahmed Dardiri Ghandour.

Par ailleurs, le Conseil a entendu un rapport sur la performance de la saison agricole d'été 2025-2026 et la planification indicative de la saison hivernale 2026, annonçant de bons niveaux de productivité, présenté par le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, le professeur Ismat Qurashi.

Le Conseil a réitéré son appréciation des efforts de la commission suprême chargée de préparer le retour des citoyens à l'État de Khartoum, dirigée par le membre du Conseil de Souveraineté, le général Ibrahim Jaber, ainsi que du gouvernement de l'État de Khartoum, conduit par le wali Ahmed Osman Hamza.