Soudan: Le président du CST appelle au renforcement des relations Soudano-Chinoises

Le Président du Conseil de Souveraineté de transition, le Lieutenant- général Abdel Fattah al-Burhan, a donné aujourd'hui des orientations visant à promouvoir et à développer les relations soudano-chinoises, saluant le niveau avancé atteint par les relations entre les deux pays amis.

Cela a eu lieu lors de sa rencontre, à son bureau, avec l'ambassadeur du Soudan auprès de la République populaire de Chine, l'ambassadeur Omar Issa, à l'occasion de sa visite d'adieu à l'issue de son mandat en tant qu'ambassadeur du Soudan en Chine. La rencontre s'est déroulée en présence du Sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Muawiya Osman Khalid.

Dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur Omar Issa a indiqué avoir reçu des directives du Président du Conseil de Souveraineté allant dans le sens du renforcement et du développement des relations du Soudan avec la République populaire de Chine.

Il a précisé que les relations soudano-chinoises constituent un partenariat stratégique important bénéficiant d'un soutien et d'une attention particulière de la part des dirigeants des deux pays amis.

L'ambassadeur a affirmé qu'il déploiera tous les efforts possibles pour consolider et développer ces relations au service des intérêts des peuples soudanais et chinois.

Il a ajouté que les orientations reçues de la part du Président du Conseil de Souveraineté constitueront une feuille de route pour son action au cours de la période à venir.