Soudan: L'ambassadeur de Turquie à Khartoum réaffirme la poursuite du soutien et de l'appui de la Turquie au Soudan

25 Janvier 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur de la République de Turquie au Soudan, l'ambassadeur Al-Fatih Yildiz, a affirmé que le Soudan remportera sa bataille contre la milice rebelle, menée pour la défense de sa dignité et de son honneur, soulignant que le pays se relèvera et retrouvera sa place.

S'exprimant lors du forum culturel, social et diplomatique tenu aujourd'hui à Port-Soudan, l'ambassadeur turc a indiqué que le Soudan est parvenu, malgré les conditions imposées par la guerre, à faire échouer les plans et complots visant sa stabilité et son unité.

Il a précisé que la Turquie ne se tient pas seulement aux côtés du Soudan ou derrière lui, mais qu'elle se tient avec le Soudan, exprimant ses vœux de paix, de fermeté et de force au peuple soudanais.

L'ambassadeur Yildiz a réaffirmé la poursuite du soutien et de l'appui de la Turquie au Soudan, soulignant que les relations entre les deux peuples ont dépassé le cadre des relations stratégiques classiques et ne peuvent être réduites à des documents ou à des déclarations, mais reposent sur une profondeur historique et des liens culturels solidement enracinés.

Il a insisté sur l'attachement de la Turquie au soutien de la souveraineté du Soudan, à l'intégrité de son territoire et à l'unité de ses terres.

L'ambassadeur a également indiqué que le président turc Recep Tayyip Erdoğan continuera de soutenir les efforts politiques et diplomatiques visant à instaurer la stabilité au Soudan, tout en confirmant la poursuite de l'arrivée des navires d'aide humanitaire turcs au port de Port-Soudan, soulignant que cette assistance ne s'interrompra pas.

