Soudan: Port-Soudan accueille un forum sur les relations stratégiques entre le Soudan et la Turquie

La ville de Port-Soudan a abrité,aujourd'hui l'ouverture des travaux du Forum culturel, social et diplomatique sous le thème « Les relations soudano-turques... des relations stratégiques », organisé par l'Organisation Rabit Al-Shu'oub (Lien des Peuples), avec une large participation de responsables exécutifs de l'État.

Le forum s'est tenu en présence de la Secrétaire générale du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Dr. Somaya Al-Hadi, ainsi que de plusieurs dirigeants de l'administration traditionnelle, de représentants des organisations de la société civile et d'universitaires.

Dans son intervention, le Président de l'Organisation Rabit Al-Shu'oub, Gen. Omar Nimir, a souligné que la tenue de ce forum intervient à un moment crucial, reflétant l'évolution des relations stratégiques entre le Soudan et la Turquie, fondées sur des intérêts communs et une vision d'avenir partagée dans les domaines politique, économique et sécuritaire, en plus des aspects culturels et sociaux.

Le général Nimir a précisé, lors de la séance inaugurale, que le forum vise à approfondir la compréhension sociétale de la nature des relations bilatérales et à explorer les opportunités de coopération stratégique entre les deux pays.

Il a également affirmé la conviction de l'organisation quant au rôle croissant que peuvent jouer les organisations de la société civile pour combler le fossé entre la connaissance et la prise de décision, et pour créer des plateformes de dialogue contribuant au renforcement et au développement des relations internationales sur des bases solides.