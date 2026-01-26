Soudan: Dr. Salma Abdelgabar salue les positions de l'Arabie Saoudite soutenant le pays

25 Janvier 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La membre du Conseil de Souveraineté de transition, Dr. Salma Abdelgabar Al-Mubarak, a exprimé la reconnaissance du gouvernement et du peuple du Soudan des positions constantes et solidaires du Royaume d'Arabie saoudite en faveur du Soudan dans tous les domaines.

S'exprimant lors du lancement, aujourd'hui, du projet de construction de cinq stations d'oxygène au profit de plusieurs hôpitaux dans trois États, financé par le Centre du Roi Salmane pour l'aide humanitaire, Dr. Salma a souligné que ce soutien est le fruit de relations historiques au cours desquelles le Royaume s'est tenu aux côtés du Soudan sans condition.

Elle a indiqué que la période d'après-guerre sera marquée par une nouvelle vision de la reconstruction, fondée sur des programmes précis et étudiés, soutenus par l'Arabie saoudite, et dont les retombées bénéficieront directement aux citoyens.

De son côté, le ministre de la Santé, Dr. Haitham Mohamed Ibrahim, a précisé que l'appui saoudien au seul secteur de la santé dépasse 33 millions de dollars, ajoutant que le Centre Roi Salmane a été l'un des premiers à répondre aux besoins humanitaires dès le début de la crise. Il a indiqué que les projets en cours visent la réhabilitation de 50 hôpitaux dans plusieurs États.

Par ailleurs, le wali de l'État de la mer Rouge, le général Mustafa Mohamed Nour, a exprimé la gratitude de l'État envers le Royaume d'Arabie saoudite et les efforts du Centre Roi Salmane dans le soutien aux projets de services et de santé, dont a bénéficié un large segment de la population locale.

Pour sa part, l'ambassadeur du Gardien des Deux Saintes Mosquées au Soudan, l'ambassadeur Ali bin Hassan Jaafar, a réaffirmé que le Royaume continuera de soutenir le Soudan dans son parcours vers le relèvement et la reconstruction, précisant que ces projets visent à servir le citoyen soudanais dans les domaines de l'eau, de la santé et de l'énergie, tout en exprimant l'espoir d'un retour de la sécurité et de la stabilité dans l'ensemble du pays.

